Закат российских стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 7 Александр Коваленко, sprotyv.info

24.03.2021, 13:55

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Архивное фото ТАСС

Замены им из числа новых образцов быть не может и не будет.

Вчера, 23 марта, на аэродроме Шайковка в Калужской области РФ произошло ЧП на стратегическом бомбардировщике Ту-22М3, которое в очередной раз подняло вопрос о безопасности российской военной техники не только для окружающих, но и самих же ее экипажей.

Как известно, на Ту-22М3 произошло внештатное срабатывание системы катапультирования, что привело к гибели пилотов.

И хотя речь идет не о катастрофе самолета в целом, поскольку катапультирование экипажа произошло на земле, инцидент все же крайне неприятный и взбудораживший целую армию экспертов, высказавших свое мнение о случившемся. И самой интересной версией из всех стала касательно блуждающего тока, который спровоцировал катапультирование на тумблере командира. Причем, как выяснилось, эти самые блуждающие токи — это обычное дело на самолетах Ту-22М3.

То есть, представим себе ситуацию, когда летит российский Ту-22М3 в направлении стран Балтии, как обычно, "попугать" НАТО. То, чем российские ВКС РФ занимаются ежедневно с 2014 года, затрачивая колоссальные бюджетные средства в никуда. И на таком самолете внезапно, из-за "блуждающего тока", срабатывает катапультирование. Пилоты уходят в небо, а стратегический бомбардировщик, способный нести ядерное оружие, продолжает полет к воздушным границам одной из стран НАТО.

Как вам такой сценарий?

На сегодняшний день в строю ВКС РФ, согласно открытым источникам, находится 60 бомбардировщиков Ту-22М3, и не все из них пригодны к полетам. Не так давно их было 63. "Ревущие звери" вымирают. А замены им из числа новых образцов быть не может и не будет. Производство этих самолетов в России отсутствует, а создать концептуально новый летательный аппарат у нее нет ни средств, ни научно-технического потенциала.

В итоге, гордость российской стратегической авиации — это не просто старые машины, а потенциально опасные по всем показателям, которые пытаются поддерживать в работоспособном состоянии посредством регулярных ремонтных работ и модернизации. Причем, что первые работы, что вторые, по своему качеству также вызывают много вопросов.

Например, намерение российских авиастроителей провести модернизацию Ту-22М3 с установкой двигателей самарского ПАО «Кузнецов» НК-32 серии 02, может завершиться для самолета катастрофой. В частности, не совсем понятно, каким образом будет заменен НК-25 на новый НК-32-02, без вмешательства в конструкцию Ту-22М3, и каким образом это отразится на характеристиках бомбардировщика?

Участившиеся же в последнее время катастрофы самолетов данного типа говорят о том, что их ресурс выработан. И даже несмотря на то, что каждый полет Ту-22М3 требует колоссальных послеполетных затрат человеко-часов на его обслуживание, каждый следующий взлет с большой долей вероятности может завершиться трагедией.

Но, как показывает вчерашний инцидент, самолету уже даже не нужно взлетать, для того, чтобы полет завершился катастрофой.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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