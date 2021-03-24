Politico: Пекин подталкивает расширение партнерства ЕС и США 24.03.2021, 14:13

Вражеские шаги Китая консолидируют призывы к трансатлантическому сотрудничеству.

Еще до того времени, когда американский госсекретарь Энтони Блинкен прибыл в Брюссель, США уже успели обострить отношения с Китаем после встречи с дипломатами Пекина на Аляске. Однако отношения Китая и ЕС также ухудшились. Враждебные действия Пекина могут помочь США и Европе наладить более тесное сотрудничество, пишет "Зеркало недели. Украина" со ссылкой на Politico.

За последние несколько месяцев Китай вызвал скорее раскол, а не консенсус между Вашингтоном и Европой. США уже давно придерживаются жесткой позиции и вводят торговые санкции против Китая из-за жестокого обращения с уйгурами, однако Брюссель сначала применял противоположный подход и в декабре договорился о большом торговом соглашении с Пекином, которое должно было поддерживать крупных европейских инвесторов в Китае, в частности немецких автопроизводителей. Самые влиятельные европейские лидеры, такие как французский президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель изменили планы президента США Джо Байдена о создании союза демократий против Китая.

Однако, на встрече с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и руководителем внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Борреллем, Блинкен, вероятно, заметит, что настроение Европы изменилось, и теперь у США есть неожиданная возможность надавить на Европу, призвав ее пересмотреть свой выбор и присоединиться к американцам.

На фоне визита Блинкена в Европу дипломатические отношения между ЕС и Китаем начали резко ухудшаться. В виде мести за относительно скромные санкции ЕС против четырех китайских чиновников Пекин ввел резкие контрсанкции против гораздо большего количества европейских дипломатов, парламентариев и ученых. Разъяренные члены Европарламента впоследствии начали угрожать, что не ратифицируют инвестиционное соглашение между ЕС и Китаем, тогда как Франция, Германия, Нидерланды, Бельгия, Италия и Дания вызвали своих послов из Китая.

Для США такое развитие событий фактически открыло новые возможности. Внезапное обострение китайско-европейских отношений стало неожиданным, ведь многие аналитики прогнозировали, что главным дипломатическим приоритетом Китая в Европе было налаживание разрыва между Брюсселем и Вашингтоном, чтобы остановить их объединение.

"Голоса, призывающие к трансатлантическому сотрудничеству, усилились, тогда как те, кто призывает Европу отделиться от США, ослабили свои позиции", - говорит Янка Ортелий с Европейского Совета по международным отношениям.

Конечно, все еще существуют значительные препятствия для полноценного союзничества ЕС и США, в частности, есть препятствия и на пути налаживания совместной политики в отношении Китая. Мощные бизнес-интересы Европы все еще заинтересованы в инвестиционном соглашении с Китаем больше, чем в борьбе с репрессиями китайских властей против уйгуров и продемократических активистов в Гонконге. Крупнейшая политическая группа в Европарламенте хотела бы, чтобы права человека и торговый пакт рассматривались отдельно.

Что самое важное, Европейская комиссия, которая руководит торговой политикой для 27 стран-членов ЕС, вложила большой политический капитал в соглашение с Пекином. Действительно, в тот самый момент, когда Блинкен может попытаться «переманить» европейцев на сторону США, главный переговорщик ЕС с Китаем Мария Мартин-Прат будет выступать на семинаре, организованном Торгово-промышленной палатой Китая для ЕС, под названием "Создание общей победы. Изучение потенциала инвестиционного договора между ЕС и Китаем".

Несмотря на эти коммерческие соображения, Бенджамин Хаддад, который возглавляет Европейский центр Атлантического совета заявил, что политическая ставка для европейского лагеря сейчас выше.

"Европейцам придется активизировать свою реакцию против Китая после запугивания и санкций против ученых и депутатов. Речь не о переходе на сторону Америки, а о защите европейского суверенитета от враждебности Китая", - сказал он.

Есть несколько непосредственных потенциальных сфер сотрудничества. Например, Брюссель хочет сотрудничать над "Трансатлантическим советом по вопросам торговли и технологий", чтобы установить общие стандарты новых технологий, пытаясь помешать Китаю получить экономическое доминирование в ряде важных секторов. Урсула фон дер Ляйен заявила на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце, что "никто не хочет, чтобы Китай" имел власть, которая позволит ему единолично устанавливать правила на международной арене.

"Отношения с ЕС являются ключевым активом конкуренции Америки с Китаем. В сферах торговли или технологий ЕС и США могут работать над формированием общих стандартов и норм для защиты открытой и либеральной международной системы", - сказал Хаддад.

Однако, европейские лидеры до сих пор глубоко скептически относятся к сдерживанию Китая в стиле холодной войны. В конце января Меркель заявила, что "очень хотела бы избежать построения блоков", тогда как Макрон настаивал на том, что хочет избежать ситуации "все вместе против Китая".

Китай тоже не единственное препятствие для полного дипломатического сближения ЕС и США. Тегеран и Москва вызывают споры. Многие европейские столицы возмущаются тем, что санкции США мешали им заключать сделки с Ираном. В случае с Берлином также дополнительное усложнение на пути к сотрудничеству с администрацией Байдена, через совместный с Россией газопровод "Северный поток-2".

Пытаясь сохранить торговые интересы в окружении политических споров, правоцентристская Европейская народная партия, самая большая группа в Европарламенте, доказывает, что коммерческие интересы Европы в Китае не должны становиться жертвой споров о санкциях за нарушение прав человека.

"Компании ЕС имеют потребности, которые должны быть обеспечены в контексте восстановления после пандемии и новой торговой политики", - отметил во вторник Юлиу Винклер из торгового комитета Европейского парламента.

Однако Китай не согласен с тем, что ЕС может так легко отделить бизнес от высокой политики.

"Европа не может рассчитывать, что, с одной стороны, будет говорить о сотрудничестве и получать преимущества, а с другой - наносить ущерб интересам Китая санкциями", - заявила во вторник журналистам пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чунин.

Один французский дипломат считает, что торговый пакт сейчас явно под угрозой.

"Если Пекин считал, что европейцы будут мягкими, он ошибался. Китайская реакция выходит за рамки европейских санкций, и я не уверен, что эти меры способствуют инвестиционной сделке между ЕС и Китаем", - заявил чиновник.

Среди бурных вопросов относительно Китая во время ежедневной пресс-конференции Европейской Комиссии представители ЕС продолжали разделять отношения Европы и Пекина на различные сферы политики. На вопрос о том, свидетельствуют ли санкции о нежелании Китая играть по правилам международного порядка, пресс-секретарь отклонила это как "вопрос философского характера". Возможно, в этом случае стоит вспомнить стремление Китая к прямой борьбе с Западом.

"В течение последних нескольких дней незначительное меньшинство западных сил поочередно вышло на сцену и выступило с некоторыми действиями, выдвинув обвинения против Китая. Они должны знать, что времена распространения дезинформации с целью вмешательства во внутренние дела Китая давно прошли", - заявил в понедельник китайский министр иностранных дел Ван И вместе с российским коллегой Сергеем Лавровым, вероятно, намекая на США и ЕС.

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