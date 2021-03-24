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Минские школьницы вырвали страницы с портретами Лукашенко из подаренной книги

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  • 24.03.2021, 14:20
  • 6,364
Минские школьницы вырвали страницы с портретами Лукашенко из подаренной книги
иллюстрационное фото tut.by

Фотофакт.

В белорусских школах старшеклассникам, которым исполнилось 14 лет, выдают книги: «Я — гражданин Республики Беларусь» с набором статей о стране пропагандистского содержания.

В одной из минских школ некоторые дети сразу вырвали страницы с портретами Лукашенко, кто-то оставил книгу в школе, не захотев нести домой.

— Был большой разбор полетов после того, как это увидели учителя. Завуч кричала на нас и рассказывала о Конституции и о том, как хорошо живется в нашей стране. Но как можно верить ей, когда мы все знаем, что она была председателем избирательной комиссии на выборах? — рассказала «Салідарнасці» одна из старшеклассниц.

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