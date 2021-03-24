Бунт троянского коня 1 Наталья Ищенко, «Деловая столица»

24.03.2021, 14:28

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Как Болгария разгромила российскую шпионскую сеть.

Болгария, которая никогда не скрывала своего особого "братского" отношения к России, неожиданно накрыла целую российскую шпионскую сеть. Премьер-министр страны обратился к Москве с просьбой "больше не шпионить", а главный прокурор сравнил операцию с разгромом Кембриджской пятерки во времена холодной войны. Что может означать этот неожиданный маневр "братушек"?

Софийская шестерка

За последние полтора года София открыла несколько дел о шпионаже в пользу России и выслала уже шестерых российских дипломатов. Шпионов с дипломатическими паспортами обвиняли в сборе секретной информации в сфере политики, экономики (энергетики), обороны – в частности, относительно планов модернизации болгарской армии и данных о количестве и дислокации военнослужащих США во время учений на территории Болгарии. Однако самым громким делом стало задержание в ходе операции спецслужб 18 марта шести болгарских граждан, обвиняемых в шпионаже в пользу РФ.

Главный прокурор Иван Гешев уже назвал новое шпионское дело "уникальным" для страны и всей Европы со времен окончания Второй мировой войны. Причина такой оценки в очень значимых должностях, которые занимали болгарские "штирлицы".

Резидентом – руководителем шпионской сети – оказался бывший высокопоставленный сотрудник болгарской разведки Иван Илиев, который в свое время закончил разведшколу Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил СССР.

В роли "радистки Кэт" выступала жена резидента, которая имеет и болгарское, и российское гражданство: она передавала информацию в российское посольство.

Также в группу входили:

заместитель руководителя Управления по вопросам бюджета Министерства обороны полковник Петр Петров.

директор Управления секретной информации парламента Болгарии Любомир Медаров, бывший высокопоставленный сотрудник военной разведки, неоднократно занимавший должность военного атташе в посольствах Болгарии.

действующий сотрудник Службы военной разведки, участвовавший в подготовке противодействия гибридным угрозам, в том числе, со стороны России.

бывший офицер военной разведки.

В "темнике" для шпионов, в перечне вопросов, интересующих заказчика, фигурировали Координационный центр НАТО в Варне; внутренняя информация НАТО; закрытые сведения из, посольств США и Великобритании; переговоры Болгарии с представителями США, Великобритании и Германии; деятельность в Болгарии ЦРУ; политика НАТО и ЕС в отношении России, Белоруссии, Украины и т.д.

Как заявила прокуратура, шпионская сеть работала долгое время, однако с некоторых пор – "под колпаком", поэтому ее деятельность не могла представлять серьезных угроз безопасности для Болгарии и ее партнеров.

Балканский поток

Зато негативные последствия, надо полагать, должна ощутить Россия, которая за годы агрессии против Украины не только лишилась значительной части своей агентуры в Юго-Восточной Европе, но и уверенности в преданности своего "сателлита" в западных институциях, каковым в Москве считали Болгарию.

Еще в 2006 году, за год до вступления Болгарии в ЕС, постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов заявлял: "Болгария находится в хорошей позиции для того, чтобы стать нашим особым партнером, своего рода "троянским конем" в ЕС".

Хотя болгарское руководство с таким определением не соглашалось, призывало не видеть в "традиционной дружбе с Россией" опасности для Запада и любило поговорить о своей приверженности ценностям как Евросоюза, так и НАТО, в Брюсселе Болгарию продолжали считать чересчур пророссийской страной. И, надо сказать, не без оснований.

Так, именно благодаря Болгарии и ее "Балканскому потоку" – а не Германии с "Северным потоком-2 – российский газ начал поступать в ЕС в обход Украины. Еще с прошлого года "голубое топливо" идет в Европу через Турцию, "Турецким потоком", а потом "Балканским потоком" – через Болгарию. В 2020 году почти весь необходимый объем газа Болгария и Греция получали именно по новому газопроводу. Поставлялся газпромовский энергоноситель также в Румынию и Северную Македонию.

В первый день 2021 года получать российский газ по новому маршруту стала Сербия. А с 1 октября на газ из "Турецко-балканского" потока" может рассчитывать Венгрия. Затем на очереди Словакия, Австрия… И когда столько шума поднимается вокруг "немецкого" "Северного потока-2", его "болгарский" брат-близнец на юге прекрасно себя чувствует и вовсю качает российское топливо потребителям в Европе.

Но "газовый финт" – далеко не единственный признак того, что София предпочитает Москву Брюсселю и Вашингтону.

Софийские геополитики

В 2014-2015 годах Болгария, как утверждается, отказалась размещать на своей территории элементы американских комплексов ПРО. Напомним, что идея создания противоракетного щита в Восточной Европе, изначально возникшая в 2007 году, позже была отвергнута из-за недовольства России. Однако после российской аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины проект был реанимирован. Комплекс ПРО в 2016-м году был введен в строй в Румынии – но не в Болгарии.

В том же 2016-м, менее чем за месяц до июльского саммита НАТО в Варшаве, власти Болгарии неожиданно вышли из проекта по созданию постоянной морской группировки НАТО в Черном море, которая была бы одной из ключевых составляющих оборонных усилий Альянса в Восточной Европе после захвата Крыма Россией.

16 июня 2016 года болгарский премьер-министр Бойко Борисов на совместной пресс-конференции с президентом страны Росеном Плевнелиевым заявил, что не хочет видеть военные корабли, проплывающие мимо туристических курортов. "Я всегда говорил, что хочу видеть в Черном море парусники, яхты, корабли с туристами. Я не хочу, чтобы оно стало ареной боевых действий. Мне не нужна война в Черном море", – заявил он.

Здесь нужно пояснить, что согласно Конвенции Монтре от 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в Черном море не более 21 дня, соответственно, создавать постоянную черноморскую эскадру Альянса должны были Румыния, Болгария и Турция. Однако София категорически отказалась, и оборонные планы НАТО в Черном море и в целом в Юго-Восточной Европе оказались сорваны.

Однако вместо того, чтобы окончательно сдаться на милость Москвы, София решила не дать россиянам совсем уж хозяйничать на своей территории и организовала "гонения" на шпионов и агентов РФ – понятно, что в сотрудничестве, в первую очередь, с Североатлантическим альянсом.

Предположений, почему так случилось, много – и начало процесса "вставания Болгарии с колен" – желание Софии стать самостоятельным региональным игроком, и давление Запада – получение от Вашингтона, Лондона или Брюсселя "предложений, от которых нельзя отказаться", и рациональное стремление сбалансировать пророссийское направление прозападными жестами, или же все сразу. Однако как бы там ни было, наступление болгарских спецслужб на российские шпионские сети говорит об изменении – не в пользу Москвы – не только настроений в высших эшелонах болгарской власти, но также расклада сил и геополитической обстановки в Юго-Восточной Европе и Черноморском регионе.

Наталья Ищенко, «Деловая столица»

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