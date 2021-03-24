Протестующие в Мьянме добились освобождения 600 политзаключенных
- 24.03.2021, 14:35
Военная хунта вынуждена идти на уступки.
Сотни человек, которых ранее арестовали за протесты против нового военного руководства Мьянмы, освобождены в среду, сообщает "Интерфакс".
В общем сложности освобождены 628 человек. Главным образом, это студенты, которые в начале марта вышли на демонстрацию против военного переворота.
Агентство отмечает, что это "первое действие со стороны военных, направленное на попытку успокоить протестное движение".