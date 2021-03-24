За три дня доллар в Беларуси подорожал на 3 копейки 2 24.03.2021, 14:37

Фото: Bloomberg

Это максимум за 1,5 месяца.

Доллар подскочил выше максимума за 1,5 месяца, а рубль РФ обвалился на минимум почти за 2 месяца 24 марта на БВФБ, пишет select.by.

Белорусский рубль девальвировался к доллару уже седьмой раз за последние девять торговых сессий на Белорусской валютно-фондовой бирже и оказался на минимуме за 47 дней.

При этом белорусский рубль уже пятый день подряд укрепляется к корзине валют. Сегодня её стоимость снизилась на 0,16% до минимума почти за два месяца (56 дней).

С начала марта валютная корзина подешевела уже на 0,86%.

Курс доллара вырос ещё на 0,0117 BYN до 2,6272 BYN/USD. За последние три дня американец подорожал на 0,0301 BYN.

Всего неделю назад стоимость доллара находилась на минимуме за 25 дней.

Курс евро снизился на 0,0075 BYN до 3,1082 BYN/EUR.

Евро покинул максимум за 18 дней, на который удалось забраться вчера, а ровно неделю назад стоимость евро находилась вблизи минимума за два месяца.

Курс российского рубля обвалился ещё на 0,0164 BYN до 3,4512 BYN/100 RUB — минимума за 54 дня.

Рубль РФ стремительно дешевеет уже шестой день подряд. За это время сотня российских рублей подешевела уже на 0,1028 BYN.

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