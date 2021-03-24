Ученые обнаружили в Эфиопии новый вид хамелеонов 1 24.03.2021, 14:40

иллюстрационное фото

Долгое время им удавалось успешно прятаться от людей.

В горах Бейл на юге центральной части Эфиопии, которые считаются уникальным центром распространения редких растений и животных, нашли новый вид хамелеонов, пишет «Новое время».

Зоологи Тор Коппец и Бенджамин Випфлер из Исследовательского музея Александра Кенига в Бонне, и Петр Нечас из Чешской Республики описали новый вид, который они назвали Trioceros wolfgangboehmei.

Когда Тор Коппеч и его коллеги обнаружили новый вид на северных склонах гор Бейл, уже было описано два вида хамелеонов Trioceros, которые, как известно, обитают только в регионе Бейл.

Имя животного, Trioceros wolfgangboehmei, отмечает научную работу Вольфганга Беме, старшего герпетолога Зоологического исследовательского музея Александра Кенига в Бонне, а также его страсть к хамелеонам и другим рептилиям.

Помимо узоров, новый вид также имеет необычный внешний облик: на спине и хвосте видны увеличенные колючие чешуйки, образующие выступающий гребень. Обычно он обитает на небольших деревьях и кустах на высоте более 2500 м над уровнем моря.

«Учитывая различия в цветовых узорах и морфологии между различными популяциями этих хамелеонов в Эфиопии, вполне вероятно, что эти группы по-прежнему обладают более высоким скрытым разнообразием, чем ожидалось», — отмечает Тор Коппетч.

Живая особь Trioceros wolfgangboehmei

Фото: Koppetsch et al.

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