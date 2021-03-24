Белорусская весна начинается 1 24.03.2021, 14:44

Фото: ТАСС

Мы должны сделать все, чтобы нам не было стыдно смотреть в глаза политзаключенных.

Telegram-канал «Ник и Майк» опубликовал пост под заголовком «Белорусская весна начинается» и назвал пять причин, почему белорусам стоит выйти на День Воли.

1) Будущее Беларуси должны решать беларусы! Не ЕС, не США не Россия, а бе-ло-ру-сы! Только там мы сможем вырваться из этого порочного круга. Только так мы сможем не допустить нового Рижского мира, когда судьбу Беларуси решали без Беларуси. Мы не хотим из Освенцима в Бухенвальд! Мы хотим на волю! Байден и Путин могут лишь зафиксировать нашу эффектную победу!

2) В тюрьмах мучается очень-очень много людей. Мы теперь в ответе и за них. Те, кто на воле, те, кто в эмиграции, те, кто «под плинтусом». Их страдания не должны быть бессмысленными. Мы должны сделать все, чтобы нам не было стыдно смотреть в их глаза в день их освобождения. А главная задача – этот день освобождения максимально приблизить! Это в наших силах!

3) Ты не будешь один. Белорусы готовы жертвовать собой. Опрос коллег в YouTube-канале «Стоп таракан» показал, что 60 процентов не боятся суток. Но еще более показательно, что почти 40 процентов не боится даже уголовки. Люди готовы жертвовать собой! А солидарность белорусов не знает границ. Если приключится штраф или другая тяжелая ситуация – мы обязательно поможем друг другу.

4) Мы должны показать друг другу, как нас много, а безумному деду и его хунте, что нас большинство. Тех, для кого важна каждая человеческая жизнь. Тех, кто гордится историей своей страны. Тех, кто хочет нормальной жизни и достойного будущего для себя и новых поколений. Тех, кто умеет созидать и творить, а не забирать чужое, лишать премий за мнение, заставлять смотреть ролики Азверенка, бить женщин, забирать матерей у детей, судить тех, кто ни в чем не виноват и так далее.

5) Силовики хотят казаться сильными и непобедимыми. Поэтому они устраивают все эти акции устрашения. Но на самом деле они только показывают свою слабость. Им реально страшно: за себя, за свое будущее, за своих детей. Им страшно, когда нас десятки и сотни тысяч. Им страшно, когда мы одновременно выходим в Минске, Гомеле, Лиде, Жабинке, Октябрьском и других городах, городках и деревнях Беларуси.

Да пребудет с нами сила!

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