В Кремле рассказали, что происходит с Путиным после вакцинации 1 24.03.2021, 14:49

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фото: ap

О самом важном Песков умолчал.

Президент России Владимир Путин "чувствует себя хорошо" после первого укола двухфазной российской вакцины от коронавируса.

Об этом 24 марта рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передают РИА "Новости". Но он не уточнил, какой именно препарат ввели Путину. Это может быть одна из трех российских разработок – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" или "КовиВак".

"Соответственно, недельки через три – второй укол. Все три российские вакцины абсолютно надежны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны. А какую именно вакцину выбрал президент, это знает он и его врач", – сообщил Песков.

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