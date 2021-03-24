«Труба» заводам 24.03.2021, 14:56

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Фото: bymedia

В Беларуси грядет тайная распродажа госсобственности?

На протяжении всего времени наиглавнейшим очковтирательством Лукашенко являлся его крикливый лозунг о том, что он «сохранил» заводы. Возможно, по своей недалекости он сам в это уверовал. Но самообман в экономике и политике гораздо хуже спланированной лжи, пишет телеграм-канал «Минская Семибоярщина».

Сегодня все стало на свои места. Весь промышленный комплекс страны на грани пропасти. Как флагманы, так и средние и мелкие госпредприятия в колоссальных убытках и «минусах». Грядет череда банкротств.

В начале марта Лукашенко создал специальную группу по подготовке ряда предприятий к продаже. Возглавляет спецгруппу его родственник Николай Снопков, по совместительству первый вице-премьер. «Группа продаж», назовем ее так, в закрытом режиме проводит ускоренные переговоры с потенциальными покупателями.

Интенсивно идет предпродажная подготовка МАЗа, Нафтана, МЗКТ, БМЗ, Гомсельмаша, ГродноАзота, целого ряда предприятий ВПК, БелЖД и менее масштабных госпредприятий. На завершающей стадии решение о БЕЛАЗе.

«Полный список опубликуем в день его окончательного утверждения», — обещает телеграм-канал.

В «группу продаж» входят: В.Семашко, А.Косинец, И.Ляшенко, В.Шейман, Н.Кочанова и И.Тертель. Каждый из них проводит переговоры по закрепленному за ними перечню объектов.

Подготовительный этап и переговорные площадки обеспечивает М.Гуцериев. Политико-дипломатическое прикрытие – задача В.Макея. По вышеназванным предприятиям переговоры ведут параллельно как с китайскими, так и с российскими уполномоченными представителями. Пресловутая «ноговекторность» и здесь во главе угла.

Вопрос по продаже «Белоруснефти» и части нефтяных и газо-трубопроводных систем обсуждается с компанией британской юрисдикции. Конечного бенефициара проясняем. По итогам проинформируем. Техническое и организационное обеспечение переговорного процесса готовит достаточно узкий круг «спецов». Надеемся, что эти рядовые госслужащие отчетливо видят, как «с молотка разбазаривают» достояние республики.

«Прекрасно известно, что предложенные стартовые продажные стоимости значительно ниже чистых активов белорусских предприятий… Большая часть вырученного осядет на офшорных счетах», — отмечает телеграм-канал.

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