Медики нашли растение, которое поможет в борьбе с тяжелыми формами COVID-19 5 24.03.2021, 15:03

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Похожие свойства исследователи выявили и у экстракта корицы.

Исследователи обнаружили у хмеля потенциал в лечении коронавирусной инфекции, особенно если болезнь протекает в тяжелой форме. Отмечается, что это растение может помочь снизить риски так называемого цитокинового шторма – мощной иммунной реакции, поражающей органы.

Это открытие сделали немецкие ученые, опубликовав результаты своей работы в специализированном издании Frontiers in Plant Science (перевод — lenta.ua).

В рамках исследования специалисты изучили почти сотню экстрактов различных растений, которым ранее приписывали противовоспалительное действие. В результате выделены шишки хмеля и цейлонская корица. Было выявлено, что данные растения помогают снизить активность важнейшего регулятора цитокинов, а это позволяет исключить мощной воспалительной реакции, провоцирующей атаку иммунитета на собственные ткани и клетки.

По мнению немецких специалистов, экстракт хмеля может действительно обладать антивирусным эффектом. К примеру, гумулоны способны подавлять репликацию вируса в клетках, а ксантогумол повышает эффективность действия альфа-интерферона. Кроме того, указанные вещества усиливают действие отдельных антибиотиков и обладают противовоспалительным эффектом благодаря подавлению циклооксигеназы. Причем, похожие свойства исследователи выявили и у экстракта корицы, который продолжат изучать наравне с хмелем.

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