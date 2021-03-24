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Бывший глава ФИФА Зепп Блаттер отстранен от футбола на шесть лет и восемь месяцев

  • 24.03.2021, 15:21
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Бывший глава ФИФА Зепп Блаттер отстранен от футбола на шесть лет и восемь месяцев
Зепп Блаттер
Фото: AP

85-летний швейцарец возглавлял международную федерацию футбола с 1998 по 2015 год.

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер и бывший генеральный секретарь организации Жером Вальке отстранены от любой футбольной деятельности на 6 лет и 8 месяцев, сообщает "Радио Свобода".

85-летний летний Блаттер возглавлял международную федерацию футбола с 1998 по 2015 год. Он покинул пост в результате коррупционного скандала. Из-за него Блаттеру уже запрещено заниматься футболом в любом виде до конца 2021 года.

В этот раз Блаттер признан виновным в незаконных выплатах спортивным чиновникам, незаконном возмещении судебных издержек Вальке за счет ФИФА и в других нарушениях. Дисквалификация Блаттера начнется после истечения предыдущего отстранения – 8 октября 2021 года.

В конце прошлого года Блаттеру была проведена операция на сердце, в январе он больше чем на неделю был отправлен в искусственную кому. Две недели назад бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков сообщил ТАСС, что швейцарец выписан из больницы, чувствует себя нормально и находится дома.

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