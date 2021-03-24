Приближен к Шейману, соперничал с Чижом: что еще известно о задержанном в Конго «кошельке» Лукашенко 4 24.03.2021, 15:25

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Новые факты об Александре Зингмане.

Вчера стало известно о задержании одного из самых засекреченных и при этом влиятельных бизнесменов Беларуси — Александра Зингмана. Некоторые полагают, что задержание в Демократической Республике Конго произошло по наводке или по требованию американцев — Зингман имеет еще и гражданство США. Из того, что фигурирует в африканской прессе, ясно, что его подозревают в торговле оружием, пишет «Наша Нива».

Александр Зингман в гостях у президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы.

Зингман — человек, приближенный к управляющему делами Лукашенко Виктору Шейману.

О Зингмане почти ничего не известно, кроме того что писали о нем в африканской прессе: он будто бы имеет некое отношение к вывозу драгоценных камней, поставок белорусской техники, а также бывал дома в гостях у президента Зимбабве Мнангагвы.

Так как же это засекреченный человек оказался в Минске?

Отец отправил Зингмана обратно в Европу

Александр Зингман — сын эмигранта. Его отец родился и вырос в районе Юбилейной площади в Минске, окончил политехнический институт (ныне — БНТУ) и пошел работать техническим специалистом на Минский завод счетных машин имени Орджоникидзе. А потом, в начале 80-х, эмигрировал в Штаты, увез с собой жену и сына, переучился на компьютерщика и неплохо устроился. Рос Александр уже в США в обеспеченной семье.

Об этом периоде жизни Зингмана-младшего мало что известно.

Но в итоге отец отправил сына обратно в Старый Свет. Александр вернулся на историческую родину и побывал у друзей отца, которые стали крупными фигурами в Москве и Минске.

Уголовные деньги в «Фальконе»?

Вероятно, в качестве одного из шагов, предпринятых для вхождения во влиятельные круги СНГ, в 2007-м Зингман с помпой открыл в Минске ресторан «Фальконе», который на долгое время стал элитным местом белорусской столицы.

Там работал первый в Беларуси мишленовский повар, на открытие привезли Тото Кутуньо.

Жена Зингмана, уроженка Солигорска, стала известной столичной светской львицей, все время вращаясь среди публики «Фальконе», куда влиятельные бизнесмены и чиновники приводили своих фавориток.

Александр и Елизавета Зингманы в «Фальконе».

Правда, мало кто точно знает, на какие деньги строился ресторан.

Злые языки говорили, что средства на возведение фешенебельного ресторана были сомнительными, а конкретно — с ними был связан один из известных воров в законе, у которого в свое время работал один из друзей детства Зингмана-старшего.

Зингман обнимается с партнером Чижа Япринцевым в «Фальконе».

Имел проблемы с законом в Беларуси

Зингман имел проблемы с законом: история касается скандала с распределением земли под Силичами. В результате, вплоть до самого снятия министра внутренних дел Владимира Наумова и возвращения Шеймана из опалы Зингман скрывался за границей.

Участок Зингмана — на фото справа, а не слева.

Кстати, фото шикарного дома Зингмана в Раубичах за 4-метровым забором опубликовала «СБ» в обвинительной статье «Стена раздора». Вероятно, редакция просто не поняла, против кого выступила. Журналистов «СБ» прислуга Зингмана тогда отфутболила.

Причастен к падению Чижа

Одной из бизнес-схем Юрия Чижа была продажа белорусской автотехники в Африке по схеме консигнаций — брал с заводов на реализацию бесплатно, а потом к назначенному сроку переводил деньги, оставляя себе премию.

Именно тогда его другие бизнесы начали давать сбой и, как говорят, Чиж стал затыкать дыры «техническими» деньгами.

Будто бы именно Зингман обратил внимание руководства страны на несвоевременные платежи, что в значительной мере повлияло на последующую судьбу Юрия Чижа. Как бы то ни было, но после этой истории ответственным за поставки техники в Африку стал уже сам Зингман — африканские СМИ называют его главным бенефициаром компании Aftrade DMCC, поставляющей в Африку продукцию МАЗ, МТЗ, БЕЛАЗ, Гомсельмаш, МЗКТ.

Слева — Виктор Шейман, справа — Александр Зингман.

Имеет два гражданства

Как сообщалось, недавно американские дипломаты встречались с лидерами белорусских эмигрантских центров в Варшаве и Вильнюсе. Дипломаты в том числе интересовались лицами, которые могут быть замешаны в темных схемах. Там могла идти речь и о Зингмане. Существует ли связь между этим фактом и задержанием Зингмана, пока не ясно.

Правда, судя по информации в африканских СМИ, Зингмана задержали не в аэропорту по прилету в Киншасу, а после встречи с бывшим президентом страны Жозефом Кабилой.

Близкий к администрации президента Демократической Республики Конго источник подтвердил факт задержания Зингмана, сказав, что после встречи с Кабилой Зингман вылетел из Киншасы в Лубумбаши, где был допрошен полицией о его бизнесе в ДРК. Источник утверждает, что он не смог объяснить причину пребывания в ДРК.

По данным СМИ, Зингман имеет два гражданства — США и Беларуси. По словам конголезских источников, правительства Объединенных Арабских Эмиратов и Зимбабве оказывали давление с целью добиться его освобождения. Однако конголезский чиновник сказал, что они «пока будут содержать его» под стражей.

Другой источник в ДРК утверждает, что Зингман предлагал продать оружие бывшему президенту, у которого напряженные отношения с его преемником.

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