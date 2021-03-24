В России бумага стала дефицитным товаром 9 24.03.2021, 15:28

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Фото: Вадим Жернов / ТАСС

В чем причина?

Российские книгоиздатели в начале 2021 года столкнулись с дефицитом офсетной бумаги, необходимой для печати иллюстрационно-текстовой продукции, в том числе книг и брошюр, сообщили РБК крупнейшие игроки этого рынка.

Издательской группе «Эксмо-АСТ», как рассказал ее президент Олег Новиков, даже пришлось из-за недостатка такой бумаги перенести выпуск ряда книг. В группе «Просвещение», специализирующейся на учебной литературе, тоже ощущают дефицит сырья, подтверждает пресс-служба группы.

Проблема дефицита бумажной продукции существует в России с февраля этого года, констатирует Елена Шитикова, консультант Союза предприятий печатной индустрии (СППИ ГИПП). Помимо издательств страдают также производители товаров, для которых нужна бумажная или картонная упаковка, добавляет Михаил Сенаторов, гендиректор компании «Дубль В» (поставляет полиграфическую продукцию на российский рынок). Сенаторов называет ситуацию на рынке беспрецедентной и прогнозирует, что пиковых значений дефицит достигнет к лету 2021 года.

В январе 2021 года импорт в Россию бумаги и картонных изделий снизился в натуральном выражении по сравнению с январем 2020-го, по информации Федеральной таможенной службы, на 14,5%, до 101,7 тыс. т, в денежном выражении — на 8%, до $152,8 млн. Для сравнения: за весь 2020 год импорт бумаги и картона уменьшился на 9,5%, до 1,5 млн т (в денежном выражении — на 8%, до $2,3 млрд). Данных за февраль и март 2021 года еще нет.

Порядка 80% бумажной продукции, в том числе офсетной бумаги для печати книг и брошюр, а также этикеточной бумаги и картона для производства упаковки, в России приходится на импорт, объясняет Сенаторов. По его словам, основными поставщиками этих товаров в Россию раньше были Китай и страны Европы. При этом Россия обладает 25% мировых запасов лесных ресурсов, что должно обеспечивать внутренний спрос на целлюлозно-бумажную продукцию, отмечают в СППИ ГИПП.

Во время пандемии коронавируса и массового локдауна многие зарубежные заводы временно остановили или сократили производство бумаги, а когда ограничения были сняты, стали поставлять свой товар на внутренний рынок, где возник ажиотажный спрос, объясняет Сенаторов сокращение количества импортной бумаги в России.

Кроме того, во время пандемии были нарушены логистические цепочки: из-за санитарно-эпидемиологических мер импортеры теперь дольше пропускают товар через таможню, больше времени уходит, например, на санитарную обработку составов поездов, добавляет Сенаторов. В конце 2020 года подорожали и морские перевозки: цена за один контейнер выросла с $1,5 тыс. до $9 тыс., напоминает собеседник РБК. Возник острый дефицит контейнеров и судов из Китая, резюмирует Сенаторов.

Тех объемов производства бумажной продукции, которые есть у отечественных компаний, мало, чтобы удовлетворить спрос в условиях ограничения импорта, констатирует Сенаторов. Сами российские производители пока объясняют издательствам дефицит бумаги резко возросшим спросом и дефицитом компонентов, уточняет пресс-служба «Эксмо-АСТ».

Еще одна причина дефицита — ряд крупных производителей переориентировались с производства офсетной бумаги на изготовление упаковки, уточняет пресс-служба «Просвещения». Сырье для производства упаковки дорожает во всем мире, а следом растут цены и на нее саму: из-за пандемии объем покупок в интернете только в январе 2021 года вырос почти вдвое, до 211 млрд руб., по данным Ассоциации компаний интернет-торговли, из-за этого вырос спрос на доставку, а потребление упаковки показало «нехарактерную динамику».

Китай, который раньше поставлял в Россию офсетную бумагу, теперь, напротив, увеличил закупку этого товара из России, утверждают в «Эксмо-АСТ». В самом Китае выросли цены на целлюлозу, из которой изготавливают бумажную продукцию: с декабря 2020 года по февраль 2021 года более чем на 30%.

Для российских издателей тонна офсетной бумаги уже в начале 2021 года подорожала в среднем на 7%, до 81,3 тыс. руб., сообщила Шитикова. Эту цифру подтверждает источник РБК на книжном рынке. По его словам, цена на офсетную бумагу зависит от поставщика: если в марте 2020 года цена варьировалась от 68,5 тыс. до 70 тыс. руб. за тонну, то в марте 2021 года — уже от 76 тыс. до 82 тыс. руб. По прогнозу Шитиковой, в 2021 году книги из-за дефицита и увеличения цены бумаги могут подорожать в среднем на 10%.

Если ситуация с нехваткой бумаги на российском рынке не стабилизируется, ее придется закупать у финских производителей — тогда подорожает производство книг и, соответственно, увеличится их цена в рознице, соглашается Олег Новиков. Стоимость книг может вырасти из-за этого на 20%, констатирует президент «Эксмо-АСТ».

В «Просвещении» утверждают, что пока «частично справиться с ситуацией позволяет грамотное планирование печати тиражей».

Издатели в 2020 году уже были вынуждены сократить тиражи выпускаемых книг и брошюр из-за пандемии коронавируса. Локдаун, во время которого были закрыты, в том числе и книжные магазины, повлиял на розничный спрос: продажи не росли даже в августе, который традиционно считается высоким сезоном на книжном рынке. В результате к концу года было выпущено 351,4 млн экземпляров книг и брошюр, что на 20% меньше показателей 2019 года.

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