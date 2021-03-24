Министр образования и глава МИД Словакии ушли в отставку на фоне кризиса из-за «Спутник V» 24.03.2021, 15:48

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Фото: ТАСС

В стране могут быть объявлены досрочные выборы.

В Словакии министр образования Бранислав Грелинг и глава МИД Иван Корчок стали очередными министрами, которые подали в отставку на фоне политического кризиса, вызванного решением премьера Игоря Матовича приобрести разработанную в России вакцину против коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Министр иностранных дел Иван Корчок, учитывая, что он находится в Брюсселе, письменно сообщил Игорю Матовичу о своей отставке и попрощался с коллегами. "Я прошу вас сделать все возможное, чтобы придерживаться заявлений правительства в области внешней и европейской политики при любом внутриполитическом развитии", - написал Иван Корчок членам правительства.

Министр образования, науки, исследований и спорта Бранислав Грелинг заявил о своей отставке на заседании правительства.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова призвала Матовича подать в отставку и положить конец политическому кризису.

Министр здравоохранения Марек Крайчи, министр труда Милан Крайняк, министр юстиции Мария Коликова и министр экономики Ричард Сулик также подали в отставку, пытаясь заставить Матович уйти.

Кризис достиг апогея после того, как Матович приехал в аэропорт в Кошице на востоке страны, чтобы лично встретить первую партию из 2 миллионов доз российской вакцины "Спутник V", которые он решил приобрести, не проведя консультации со своими партнерами по коалиции.

Вакцина еще не одобрена для использования Европейским агентством по лекарственным средствам, хотя сейчас агентство проводит ее экспертизу.

Если кризис не будет решена в ближайшие дни, могут быть объявлены досрочные выборы. Cпикер словацкого парламента Борис Коллар прошлый четверг заявил, что его партия "Мы - семья" покинет правительство и потребует внеочередных выборов, если кризис не разрешится за неделю.

Однако все четыре коалиционные партии неоднократно заявляли, что, каким бы ни был результат переговоров, они не хотят досрочных выборов. Причина в том, что, по данным опросов, победителем, скорее всего, станет новая правоцентристская партия "Голос" бывшего премьер-министра Питера Пеллегрини.

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