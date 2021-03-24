Экс-премьер Беларуси: Экономика страны постепенно движется к дефолту 3 24.03.2021, 15:56

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Михаил Чигирь

Государственная казна состоит из долговых расписок.

В феврале Лукашенко приказал заморозить цены на социально значимые товары и некоторые лекарства.

В интервью Сharter97.org бывший премьер-министр Беларуси Михаил Чигирь дал оценку действиям властям и рассказал, чего ожидать белорусам в ближайшем будущем.

– Будучи премьер-министром, вы уже сталкивались с подобной ситуацией осенью 1994-го. К чему приводит административное регулирование цен?

– Командная система ценами – никогда ни к чему хорошему не приводила. Другое дело – монополисты, которые завышают цены и наживаются на этом. В таком случае можно каким-то административным методом придерживать цены. В противном случае это кончится тем, что начнется дефицит и спекуляция. Ничего хорошего от этого мы не дождемся.

– Как вам удалось спасти белорусский рубль от обвала?

– Во-первых, мы не занимались административным регулированием цен. В 1994 году Лукашенко думал, что как он скажет, так и будет. На хлеб, молоко и некоторые другие продукты цены пытались сдерживать.

Во-вторых, мы получили кредит Международного валютного фонда.

В-третьих, под гарантии правительства мы не выдавали кредиты коммерческим и государственным структурам, что активно наблюдается сейчас. И в-четвертых, я пытался бороться с силовыми структурами, чтобы сдерживать их рост в численности. Где-то получилось, где-то нет.

Когда Лукашенко пришел к власти, он заявлял, что казна пуста, то сейчас можно сказать —казна состоит из долговых расписок. Это ничем хорошим не кончится.

Если мы говорим о долгах, которые образовались в результате валютно окупаемых и прибыльных мероприятий, то ничего в этом страшного нет. Но куда уходит наша валюта? В большинстве случаев на поддержание курса белорусского рубля. Для экономики это путь в никуда.

– Теперь никто популистское решение Лукашенко не оспаривал. К каким последствиям для экономики и белорусских потребителей это может привести?

– Первоначально может показаться, что это на благо людей, для народа. Но это только кажется. Если этот путь будет продолжаться, то появится дефицит товаров. Это приведет к убыточности предприятий, как производителей, так и торгующих организаций. В итоге государство получит сокращение поступлений в бюджет. Это всем известная истинна, ничего хорошего в этом нет.

– В последнее время СМИ часто публикуют фотографии пустых полок магазинов в различных уголках нашей страны. Можно ли назвать происходящее последствием политики Лукашенко? Как дальше будет развиваться ситуация?

– Я не совсем знаю, почему у нас пустые полки. Возможно, что в погоне за попыткой сдержать обвал курса рубля правительство не пускают многих импортеров на валютную биржу. В том числе происходит ограничение рентабельности торговых предприятий. Если человек знает, что он будет торговать в убыток из-за сдерживания цен, естественно, он будет сокращать продажи и торговлю.

Еще пока ничего особо опасного нет, но некоторые коммерческие торговые предприятия уже ощущают проблемы. На сегодняшний день это пока маленькое количество. Самое опасное – массовый характер, тогда будет беда.

– К чему это может привести?

– Тотальный дефицит. Да, мы сэкономим какую-то сумму, но потом нас ждет резкий и необоснованный всплеск цен. Это мы уже проходили.

– В последнее время инфляция в Беларуси неуклонно идет вверх довольно заметными темпами. Можно ли в ближайшем будущем ожидать еще более масштабную инфляцию и обесценивание белорусского рубля?

– Какое-то время этот процесс может не столь быстрым, особенно если нам опять дадут кредит. Но если будут проблемы с кредитом от России и Китая, то долго не придется ждать обвала курса рубля и роста цен.

– Эксперты отмечают высокий уровень девальвационных ожиданий у белорусов: люди массово забирают сбережения их банков. К чему может привести дальнейший отток валюты из банковской системы?

– Я не так давно смотрел статистику и не сказал бы, что есть большой отток валюты. Отток был, но сейчас он не такой ощутимый. Рублевые вклады сокращаются более активно, а вот резкого оттока валютных депозитов нет. Поэтому сильно не должно повлиять на экономику. Однако если будет большой отток, то это будет огромной проблемой для банков.

– Как резкий отток валюты влияет на банки?

– И банк, и Минфин не смогут выполнять свои обязательства по своим долгам. Это может даже довести страну до дефолта, к чему мы постепенно движемся.

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