Главу Союза поляков Беларуси Анжелику Борис арестовали на 15 суток4
- 24.03.2021, 15:45
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Власти продолжают свою антипольскую политику.
Как сообщает «Белсат», главу Союза поляков Беларуси Анжелику Борис арестовали на 15 суток.
Лукашенковский суд признал ее виновной в нарушении порядка проведения массовой акции. Если конкретно — традиционного праздника «Казюкі», который 7 марта прошел в Гродно.
Отметим, что МИД Польши вызвал белорусского временного поверенного из-за задержания Анжелики Борис.