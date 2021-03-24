Главу Союза поляков Беларуси Анжелику Борис арестовали на 15 суток 4 24.03.2021, 15:45

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Анжелика Борис

Фото: polskieradio.pl

Власти продолжают свою антипольскую политику.

Как сообщает «Белсат», главу Союза поляков Беларуси Анжелику Борис арестовали на 15 суток.

Лукашенковский суд признал ее виновной в нарушении порядка проведения массовой акции. Если конкретно — традиционного праздника «Казюкі», который 7 марта прошел в Гродно.

Отметим, что МИД Польши вызвал белорусского временного поверенного из-за задержания Анжелики Борис.

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