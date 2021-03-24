Женщины польской «Борющейся солидарности» поддержали белорусок 1 24.03.2021, 16:21

фото: tut.by

Нет ничего красивее, чем борьба за человеческую честь и правду.

Женщины польской «Борющейся солидарности» поддержали демократическое движение в Беларуси и опубликовали обращение к белорускам.

«Мы гордимся вами. Мы знаем как трудно участвовать в борьбе, быть избитыми, задержанными, получать штрафы, будучи дамой.

Ваши враги, слуги кровавого режима, твердят, что борьба — не женское дело, что место женщины на кухне, как не раз выражался Лукашенко. Не верьте им!

Нет ничего красивее на свете, чем борьба за человеческую честь, за правду, за свободу слова, совести и демократию», — говорится в обращении.

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