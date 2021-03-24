Топ-менеджер: Нельзя бесконечно жить в долг, думая, что эти деньги берутся откуда-то 1 24.03.2021, 16:57

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Есть три фактора, способные повлиять на внутреннюю экономику Беларуси.

Эксперт Валерий Семилетов считает, что в ближайшее время начнется рост мировой экономики, восстановление отложенного вследствие коронавируса и локдаунов спроса. В этот период появятся три фактора, способные повлиять на внутреннюю экономику Беларуси, пишет «Салiдарнасць».

— Первый — даст ли кредит Россия. Пока не дает. Этот фактор будет влиять на зарплаты бюджетников, в случае если будет серьезный секвестр урезания расходов. Если кредит дадут и не произойдет значительного ограничения бюджета, значит потребление бюджетников останется примерно таким, каким и было.

Второй фактор — это санкции. Если примут серьезные санкции, они могут сильно качнуть маятник в пользу падения экономики. Они закроют источники роста, и экономика не сможет воспользоваться вот этим отложенным спросом, который существует на мировом рынке.

И третий фактор, который может произойти вследствие совокупности двух первых, — это девальвация.

Ввиду отсутствия серьезных санкций, если кредит дадут, то даже ограничение бюджета не понадобится. Если не дадут, то, скорее всего, пойдут по пути секвестра бюджета, то есть обрезания расходов, в первую очередь, на социальную политику и так называемые расходы на людей, — говорит специалист.

По его мнению, только в случае отсутствия вышеперечисленных факторов Беларуси удастся избежать дефолта.

— Совокупность факторов де-факто будет означать эрозию социально-ориентированной модели государства, когда люди должны будут понять, что приходит время платить за все. Нельзя бесконечно жить в долг, думая, что эти деньги берутся откуда-то.

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