Германия призывает Еврокомиссию купить российскую вакцину для стран ЕС 4 24.03.2021, 17:50

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Немецкий чиновник считает, что первые шаги процедуры закупок могут начаться, пока идут проверки.

Германия призывает Европейскую комиссию начать совместные закупки российской вакцины «Спутник V» для стран Евросоюза.

Об этом заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства Германии, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Politico.

«Мы попросили Комиссию начать процедуру закупок «Спутник V», - сказал чиновник, добавив, что «сейчас мы видим, что Комиссия находится в процессе запуска этой процедуры».

Чиновник сказал, что Комиссия должна сначала получить мнение столиц стран ЕС, чтобы увидеть, какие страны заинтересованы в покупке российской вакцины, прежде чем начинать переговоры по контракту о количестве доз.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) получило первый набор данных о российской вакцине в начале этого месяца, когда Россия подала заявку на одобрение препарата в Европе.

Глава EMA заявил во вторник, что регулирующий орган готовится проинспектировать объекты в России, где производится вакцина. Неясно, какие сроки принятия EMA решение о российской вакцины.

Немецкий чиновник сказал, что первые шаги процедуры закупок в ЕС могут начаться, пока идут проверки.

«Мы считаем, что этот процесс может начаться сейчас, пока идет рассмотрение регулирующих органов. Мы считали бы правильным, если бы переговоры были начаты немедленно», - пояснил он.

Однако чиновник добавил, что официальные переговоры с Россией еще не начались. «Я считаю, что в ближайшем будущем этот вопрос также будет снова обсуждаться в политическом плане», - сказал он, имея в виду потенциальные дискуссии между лидерами ЕС на виртуальном саммите ЕС в четверг и пятницу.

Напомним, президент Словакии Зузана Чапутова призвала премьер-министра страны Игоря Матовича подать в отставку и положить конец политическому кризису, вызванного его решением приобрести разработанную в России вакцину против коронавируса.

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