Министр обороны Румынии случайно обнародовал в Facebook пароли кол-центра армии 24.03.2021, 18:12

фото: Fotolia / VigiePH

Изображение стало вирусным, распространившись в социальных сетях.

Министр обороны Румынии Николае Чуке распространил на своем Facebook фото, на одном из которых были пароли, коды доступа к видеоконференциям, телефоны сотрудников кол-центра армии.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на портал Defense Romania.

Чуке опубликовал в своем аккаунте в Facebook серию изображений из Академии сухопутных войск «Николае Бальческу» в Сибиу, которую он посетил во вторник вместе с членами комитетов обороны Сената и Палаты депутатов. Но на одном из этих снимков также есть данные доступа к некоторым аккаунтам и видеоконференциям, а также телефонные номера, используемые сотрудниками кол-центра армии.

Изображение опубликовала команда, которая руководит страницей министра в Facebook.

«Фотографии были сделаны в кол-центре MApN, и как только сообщили о ситуации, их удалила коммуникационная группа, которая руководит официальной страницей министра. Сообщаем, что доступа и попыток доступа по обнародованным данным не было», - передало министерство национальной обороны.

Однако изображение стало вирусным, распространившись в социальных сетях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».