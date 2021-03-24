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Amnesty International призывает дипломатов вести онлайн-трансляции протестов в Беларуси

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  • 24.03.2021, 18:46
  • 3,148
Amnesty International призывает дипломатов вести онлайн-трансляции протестов в Беларуси

25 марта активисты Amnesty International по всему миру проведут акции протеста у белорусских посольств.

Amnesty International распространила заявление, в котором обращает внимание, что многие журналисты в Беларуси за решеткой, поэтому организация призывает дипломатических представителей наблюдать за акции и показывать события в прямом эфире, используя свой дипломатический иммунитет для разоблачения возможного насилия со стороны милиции.

Организация также призывает предприятия, работающие в Беларуси, устроить проверку, чтобы убедиться, что они не вызывают и не способствуют нарушениям прав человека в стране. А международный бизнес призывают гарантировать, что он не будет причастен к каким-либо нарушениям прав человека со стороны белорусских властей в будущем.

25 марта активисты Amnesty по всему миру проведут акции протеста у белорусских посольств и поделятся письмами солидарности с мирными демонстрантами.

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