Адвокат Навального сообщила об ухудшении его здоровья 3 24.03.2021, 19:02

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алексенй навальный

У российского политика в колонии «начала отниматься нога».

Здоровье оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего срок в колонии, ухудшилось. Об этом изданию "Медуза" в среду, 24 марта, рассказала адвокат Навального Ольга Михайлова. По ее словам, накануне у Навального "начала отниматься нога", "до этого у него долго болела спина", передает DW.

"Его в пятницу смотрел местный невролог, в понедельник ему дали две таблетки ибупрофена, и все. Лучше ему, естественно, не стало", - продолжила Михайлова. Она пояснила, что сейчас адвокаты Навального находятся около колонии, но их не пускают внутрь под предлогом "режимных мероприятий". Соратник Навального Леонид Волков предположил, что политик может находиться в тюремной больнице и администрация колонии хочет скрыть этот факт.

Навальный находится в колонии № 2 в городе Покров Владимирской области с 15 марта. В первый день пребывания там Навальный написал в соцсетях, что у него "в целом все хорошо". 22 марта в соцсетях оппозиционера появился пост о "любимых моментах дня" в колонии, о его состоянии здоровья ничего не говорилось.

ЕС и США ввели санкции за преследование Навального

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он с августа 2020 года проходил лечение от последствий отравления в России запрещенным боевым веществом семейства "Новичок". Оппозиционный политик был задержан и 2 февраля приговорен к 2,5 лет колонии.

23 и 31 января в десятках городов России и мира прошли акции в поддержку Навального. На протестах в РФ были задержаны несколько тысяч человек. 14 февраля по России вновь прошли мирные акции солидарности с оппозиционером и другими политзаключенными. ЕС и США 2 марта синхронно ввели санкции за преследование Навального.

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