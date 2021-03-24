Резолюцию ЕС по Беларуси поддержали 20 стран в СПЧ ООН 7 24.03.2021, 19:42

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Совет ООН запустит расследование нарушений прав человека в Беларуси.

Резолюцию по Беларуси, инициированную ЕС, поддержали 20 стран-членов из 47 Совета ООН по правам человека на голосовании в среду, 24 марта.

При этом семь стран, включая Россию и Китай, высказались против, а 20 от голосования воздержались.

Отметим, что в резолюции сказано о «продолжающихся грубых нарушениях прав человека в Беларуси в связи с президентскими выборами 2020 года». Верховного комиссара ООН по правам человека призвали осуществлять мониторинг положения в области прав человека в Беларуси, установить факты о нарушениях, а также собирать информацию с целью содействия привлечению виновных к правосудию.

Напомним, что ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель выразил поддержку протестующим в Беларуси. Евросоюз считает всеобъемлющий национальный диалог единственным способом мирного урегулирования нынешнего кризиса в республике.

Также сообщалось, что нарушение прав человека в Беларуси будет фиксировать специальная платформа. Создание площадки для фиксаций преступлений в Беларуси поддержали 19 стран, среди которых США, Канада и государства ЕС.

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