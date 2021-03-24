«Газпром» получил годовой убыток впервые с дефолта 1998 года 24.03.2021, 21:14

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Фото: 360tv.ru

«Газпром» завершил год в минусе на 707 млрд российских рублей.

Худший в новейшей истории год для мирового рынка углеводородов обернулся для «Газпрома» первым годовым убытком более чем за 20 лет.

Впервые с дефолта 1998 года компания, обладающая монопольным правом на экспорт трубопроводного газа из РФ, сработала в минус по российским стандартам бухучета.

Чистый убыток головной компании «Газпрома» (только она учитывается в отчетности по РСБУ) составил 706,925 млрд рублей против прибыли в 734 млрд рублей годом ранее, сообщает «Интерфакс».

Выручка от продажи газа упала на 20,4%, до 2,636 трлн рублей; валовая прибыль - на 25%, до 1,573 трлн рублей. Прибыль от продаж рухнула в 57 раз - с 629,11 до 11 млрд рублей.

Две трети суммы чистого убытка - 466 млрд рублей - обеспечило падение акций «Газпром нефти», находящихся на балансе холдинга. По итогам прошлого года они просели на 25%. Остаток принесли девальвация рубля, из-за которой резко увеличился в размерах валютный долг «Газпрома», а также обвал экспортных доходов.

По итогам 2020 компания прокачала в дальнее зарубежье 179,3 млрд кубометров газа - минимальный объем за последние пять лет.

В физическом выражении экспорт упал на 10%, а в денежном - на 40% из-за резкого снижения цен в Европе, весной уходивших ниже точки рентабельности «Газпрома» (около 100 долларов за тысячу кубометров).

По данным ЦБ, продажа газа принесла в Россию 25,1 млрд долларов - минимум с 2004 года.

Несмотря на убыток, денежный поток головной компании «Газпрома» остался положительным, а запасы денежных средств на банковских счетах удвоились - с 303 до 648 млрд рублей.

Компания копила в первую очередь валюту, следует из отчетности: запасы на валютных счетах увеличились с 32 до 248 млрд рублей.

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