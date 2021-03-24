США приветствуют создание платформы для сбора свидетельств нарушений прав человека в Беларуси 4 24.03.2021, 23:00

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Механизм для сбора данных запустили 19 стран.

Пресс-служба Госдепартамента США в среду распространила совместное заявление 19 государств в поддержку создания Международной платформы для Беларуси по привлечению виновных к ответственности (International Accountability Platform for Belarus, IAPB), передает «Голос Америки».

«Как указано в отчете докладчика Московского механизма ОБСЕ профессора Бенедека, а также в отчете Верховного комиссара по правам человека и отчетах международных и белорусских правозащитных институтов и организаций гражданского общества, белорусские власти неоднократно совершали серьезные и беспрецедентные нарушения международных норм в области прав прав человека до, во время и после президентских выборов 9 августа 2020 года, – отмечается в заявлении. – Эти нарушения включают произвольные аресты и задержания, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания, включая сексуальное и гендерное насилие. Согласно одной из ключевых рекомендаций в отчете Бенедека, важно обеспечить ответственность за нарушения прав человека в контексте президентских выборов».

«Мы солидарны с белорусским народом в его стремлении к демократическому переходу. Мы подтверждаем наше безоговорочное осуждение систематических и грубых нарушений и нарушений прав человека в Беларуси, а также неуважения к демократическим принципам и верховенству закона», – подчеркивается в документе.

Международная платформа для Беларуси займется сбором, консолидацией, проверкой и документацией доказательств серьезных нарушений международного законодательства в области прав человека, совершенных в Беларуси в преддверии президентских выборов и после них. Платформу возглавят Датский институт против пыток (DIGNITY), белорусский правозащитный центр «Весна», Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси и правозащитная организация REDRESS. В деятельности платформы также будут участвовать другие независимые белорусские и международные организации.

Помимо США заявление подписали Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Исландия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Финляндия, Чешская Республика, Швейцария и Эстония.

Тем временем Совет ООН по правам человека принял решение сформировать специальную группу по проверке свидетельств о непропорциональном использовании силы и возможном применении пыток властями Беларуси при подавлении протестных выступлений, последовавших за президентскими выборами в этой стране.

Форум, базирующийся в Женеве и представляющий 47 стран, одобрил резолюцию на этот счет, инициированную Евросоюзом.

В поддержку резолюции проголосовали 20 стран; 7 выступили против нее; 20 государств воздержались.

«Мы должны продемонстрировать нашу поддержку народу Беларуси и привлечь к ответственности виновных в серьезных нарушениях прав человека, чтобы положить конец порочному кругу безнаказанности», – заявил Совету по правам человека посол Португалии Руи Масейра, выступая от имени ЕС.

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