В Японии стартовала эстафета олимпийского огня 1 25.03.2021, 8:03

Фото: REUTERS

Первым факелоносцем стала футболистка Азуса Ивасимидзу.

В ночь на 25 марта в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии стартовала Эстафета олимпийского огня.

Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета Олимпиады.

Фото: REUTERS

Первым факелоносцем стала футболистка Азуса Ивасимидзу, которая выступала за японскую сборную с 2006 по 2016 год.

Всего в эстафете олимпийского огня должны принять участие около 10 тысяч человек.

Эстафета пройдет по всем 47 префектурам Японии и продлится 121 день, до открытия Олимпиады 23 июля.

Фото: Du Xiaoyi/Pool via REUTERS

Церемония закрытия запланирована на 8 августа.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но в связи с пандемией коронавируса было принято решение перенести Игры на 2021 год. Как заявили в МОК, если их не удастся провести и в 2021 году, то Олимпиаду в Токио отменят.

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