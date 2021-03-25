В Японии стартовала эстафета олимпийского огня

В Японии стартовала эстафета олимпийского огня1
- 25.03.2021, 8:03
Первым факелоносцем стала футболистка Азуса Ивасимидзу.
В ночь на 25 марта в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии стартовала Эстафета олимпийского огня.
Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета Олимпиады.
Первым факелоносцем стала футболистка Азуса Ивасимидзу, которая выступала за японскую сборную с 2006 по 2016 год.
Всего в эстафете олимпийского огня должны принять участие около 10 тысяч человек.
Эстафета пройдет по всем 47 префектурам Японии и продлится 121 день, до открытия Олимпиады 23 июля.
Церемония закрытия запланирована на 8 августа.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но в связи с пандемией коронавируса было принято решение перенести Игры на 2021 год. Как заявили в МОК, если их не удастся провести и в 2021 году, то Олимпиаду в Токио отменят.