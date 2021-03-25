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Минск встретил День Воли мощными салютами

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  • 25.03.2021, 8:16
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Минск встретил День Воли мощными салютами

Гремел весь город!

Вчера вечером в 23:34 минчане поздравили друг друга с наступлением Дня Воли мощными салютами. Салюты прогремели как минимум в 15-20 точках Минска, во всех районах — от Лошицы до Каменной горки.

На видео — район Камвольного комбината, Уручье и Малиновка.

Возле ПВТ была настоящая красота, а в одном из микрорайонов города даже в двух местах поблизости!

По сообщениям минчан, не менее чем в 15-20 местах города запустили мощные салюты!

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