Минск встретил День Воли мощными салютами

Минск встретил День Воли мощными салютами5
- 25.03.2021, 8:16
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Гремел весь город!
Вчера вечером в 23:34 минчане поздравили друг друга с наступлением Дня Воли мощными салютами. Салюты прогремели как минимум в 15-20 точках Минска, во всех районах — от Лошицы до Каменной горки.
На видео — район Камвольного комбината, Уручье и Малиновка.
Возле ПВТ была настоящая красота, а в одном из микрорайонов города даже в двух местах поблизости!
По сообщениям минчан, не менее чем в 15-20 местах города запустили мощные салюты!