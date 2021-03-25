Камала Харрис призвала Конгресс принять законопроект о контроле над оружием 4 25.03.2021, 9:07

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Камала Харрис

Президент США готов принять меры в этом направлении на уровне исполнительной власти.

Вице-президент США Камала Харрис заявила в среду, что президент Джо Байден не исключает возможности издания указа по борьбе с насилием с применением огнестрельного оружия, но что Конгрессу следует принять закон о контроле над оборотом оружия, чтобы достичь более долгосрочного эффекта, сообщает «Голос Америки».

Выступая в эфире CBS News, Харрис сказала, что Байден готов подписать два законопроекта о контроле над оружием, которые недавно приняла Палата представителей, и призвала Сенат также принять их.

«Есть возможность действовать по линии исполнительной власти, но на законодательном уровне это будет постоянным решением. Если Конгресс примет законопроект, он станет законом, а это именно то, чего нам не хватало», – сказала она.

Харрис добавила, что США нужны повсеместные проверки биографических данных и федеральный стандарт для их проведения.

Во вторник Байден призвал Конгресс как можно скорее принять законы о контроле над огнестрельным оружием и сказал, что он может принять меры самостоятельно, чтобы пресечь массовое насилие.

В понедельник вооруженный мужчина застрелил 10 человек в супермаркете в Колорадо, а за шесть дней до этого восемь человек были застрелены в массажных салонах Атланты. Эти два инцидента повысили внимание к проблеме.

Байден, вступивший в должность в январе, во время своей предвыборной кампании пообещал принять меры для ужесточения контроля над оружием, но первые месяцы посвятил преимущественно борьбе с пандемией.

Согласно исследованию корпорации RAND, в США самый высокий в мире уровень владения оружием среди гражданского населения. В прошлом году в результате инцидентов с применением огнестрельного оружия в стране погибли более 43 000 человек.

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