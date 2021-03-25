Лявон Вольский выпустил новый альбом «Трибунал» ко Дню Воли
- 25.03.2021, 9:29
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Подарок белорусам от знаменитого музыканта.
Музыкант Лявон Вольский выпустил новый альбом «Трибунал» ко Дню Воли, сообщает «Радыё Свабода».
Его можно слушать на различных цифровых площадках по этой ссылке.
«Семь лет назад, 25 марта 2014 году вышел мой первый серьезный сольным инструментальный альбом «Обществоведение». Мы специально приурочили релиз ко Дню Воли. И в этом, 2021, решили также сделать подарок белорусскому народу на праздник. Встречайте новый альбом: 10 песен о нашей жизни в это тревожное и вдохновляющее время!», — рассказал Левон Вольский.