Тайная прививка Путина 4 25.03.2021, 9:34

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фото: reuters

И опять — русская рулетка.

Хотя по разработке вакцин, если верить путинской пропаганде, РФ впереди планеты всей, и уже аж три препарата запущено в тираж, но рядовые россияне подрывают доверие к успехам отечественных биохимиков. Вакцинация в федерации идет «ни шатко, ни валко», и всего 4,3 млн. граждан страны со 146-миллионным населением вакцинировались полностью. И цифра в менее, чем 3% охвата самыми «надежными» и «безпобочными» вакцинами настораживает. Об этом пишет Telegram-канал «Сито Сократа».

То ли люди зажрались уже, и чудо на «блюдце с голубой каемкой» не хотят брать, то ли весь «Спутник» ушел за бугор, а россиянам по остаточному принципу колют, какие-то «КовиВаки». А может просто в спасительные свойства «вакцины победителей» мало верят. Дело темное…

И здесь свою огромную роль сыграл сам президент Путин. Пока десятки миллионов долларов денег российских налогоплательщиков уходят на дорогостоящие информационные войны против конкурентов кремлевских вакцин и PR-компанию «Спутник V», сам вождь не ставит себе прививку. Данная проблема озаботила не на шутку вакцинное лобби и «обнуленца» решили склонить к акту вакцинации.

Это прямо превратилось в целый сериал.

После того, как президент США Байден, президент Франции Макрон, премьер-министр Великобритании Джонсон, и десятки других мировых лидеров публично сделали себе прививки о коронавируса, Путина загнали в глухой угол.

Ситуацию с путинской вакцинацией медийная команда Пескова выполняет в духе загадочности и таинственности, если не сказать сакральности. Сначала анонс от Путина о его добровольном решении привиться, потом часы ожидания, когда же это произойдет, как будто выход в открытый космос, но в итоге лишь разочарование от скупого сообщения о том, что прививку сделали непублично, но у него все хорошо.

В нормальных странах: лидеры сделали прививку, показали свою пример народу, и работают себе спокойно дальше. А в России устроили какой-то тотализатор. В народе ходят пересуды: сделал или уклонился; если сделал, то какой вакциной; если не сделал, то чего боится и кому не доверяет?

Песков говорит, что название вакцины не разглашают, ведь все три российские вакцины хорошие… Даже анекдот возник: «К сожалению, производство Спутника налажено не на все 100% и каждая вакцина на счету. Президент решил не тратить на себя одну из доз и рискнув своим здоровьем привился менее эффективной американской вакциной».

Важно указать на информационное преломление секретной вакцинации Путина. В социальных сетях транслируются следующие группы месседжей:

1. Вакцинацию сделали закрытой для отсекания появления крамольных тезисов «в шприце глюкоза», «в шприце импортная вакцина», «Путин понтуется», «Путина нет, а это графика»;

2. Вакцинацию сделали отложенной, т.к. вакцина должна была настояться, ведь «Путин не рядовой человек требовать, чтобы он первым вакцинировался – это молодечество, ребячество». Теперь же после «вакцинации» все успокоятся, и поймут: если Путин себе сделал, то вакцина – безвредна.

Вопрос только, какая именно из трех? И опять русская рулетка.

Но генеральный посыл видится в ином: россияне обязаны верить властям на слово, как наместникам Всевышнего на земле, которым нужно служить. Любое инакомыслие вредно и даже опасно, властей нужно слушаться неукоснительно.

И если в Кремле сказали, что «Путин привился» – значит это 100% истина.

Если Путин говорит об отсутствии у него дворца в Геленджике, значит, не может быть иначе. Если силовики тебя хватают на улице, значит, ты виновен по-умолчанию.

Если тебя это не устраивает, значит, ты враг процветающей и великой России.

Все просто и радужно, если принимать на веру каждое слово, исходящее из Кремля, пишут авторы канала.

Напомним, как ранее писала группа ИС, Путин оказался худшим пиарщиком российской вакцины «Спутник-V».

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