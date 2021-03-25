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Шойгу отменил приказы о рассекречивании российских архивов времен Второй мировой

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  • 25.03.2021, 9:42
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Шойгу отменил приказы о рассекречивании российских архивов времен Второй мировой
Сергей Шойгу

Документы были рассекречены его предшественником Сердюковым.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отменил приказы своего предшественника на этом посту Анатолия Сердюкова, касающиеся рассекречивания документов периода Великой Отечественной войны, - "как неактуальные". Указ Шойгу от ноября 2020 года размещен на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает dw.com.

В российском оборонном ведомстве в среду, 24 марта, выступили с заверением, что новое постановление не означает закрытия архивов.

Предыдущий документ от 8 мая 2007 года затрагивал период с 1941 по 1945 годы. Новый приказ Шойгу распространяется уже на Вторую мировую войну - с 1939 по 1945 годы, уверяют в Минобороны.

Второй отмененный указ - от 30 мая 2009 года - касался поправок Сердюкова относительно Архивной службы ВС РФ.

Обвинения в адрес Сердюкова и амнистия

Анатолий Сердюков возглавлял министерство обороны России с 2007 по 2012 годы. Его отправили в отставку в ходе расследования дела о махинациях в компании "Оборонсервис". В декабре 2013 года Сердюкову предъявили официальное обвинение по делу о халатности, согласно которому от его действий государство понесло ущерб на сумму 56 млн рублей. Экс-министр своей вины не признал. В марте 2014 года он был амнистирован органами следствия на основании амнистии, объявленной в честь 20-летия Конституции РФ.

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