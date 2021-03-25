На «Нафтане» произошла серьезная авария? 5 25.03.2021, 10:28

16,784

Теперь на НПЗ работает только одна установка первичной обработки.

Телеграм-канал «Ник и Майк» продолжил исследования белорусской нефтянки. «Мы уже говорили про странные события на Мозырьском НПЗ. Пришло подтверждение. Впервые за последние 6-7 лет завод отработал квартал в минус. Как мы уже говорили, это повлекло за собой пересмотр ряда положений колдоговора», — пишет телеграм-канал.

На «Нафтане» ситуация тоже сложная. И вот почему.

Флагманская установка АВТ-6 не работает с конца 2020 года. Из строя вышла одна из колонн - трещина высотой 5-6 метров и шириной 30-40 сантиметров. Повезло, что авария произошла не при полной загрузке. Иначе без жертв было бы сложно обойтись. Трещину хотели сначала заварить, но вовремя остановились. Заменить колонну – дело дорогостоящее и долгое (специалисты называют срок не менее года). Плюс помним, что до конца марта США может возобновить санкции против всех предприятий «Белнефтехима». Это будет означать с большой долей вероятности, что починить АВТ-6 в ближайшее время не получится.

Для компенсации была запущена установка АВТ-2. Запущена она была после двухлетнего простоя и без предварительных испытаний. С учетом того, что построена она была аж в 1964 году такие резкие телодвижения – это крайне опасно. Но если учесть, что директор раньше руководил только лидской «Лакокраской» и ни хрена не понимает в том, как работают установки, то ничего удивительного в таких идиотских распоряжениях нет. Конечно, достаточно быстро АВТ-2 вышла из строя (опять же: слава богу, что обошлось без жертв. Директору Сойко крайне рекомендуем перечитать законы про ответственность руководителя).

Теперь на «Нафтане» работает только одна установка первичной обработки – запущенная пару лет назад АВТ-8 (на ней, к слову, тоже масса проблем, но, конечно, на это закрываются глаза. Потому что иначе завод просто встанет).

АВТ-8 способна перерабатывать порядка 750 тонн в час. Средняя загрузка до поломки АВТ-6 и АВТ-2 была порядка 1000-1100 тонн в час. То есть на данный момент загруженность предприятия от стандартной – порядка 75 процентов.

Также не функционирует еще несколько мелких вспомогательных установок – например, водородная. Причем остановлена она была с нарушением всех правил – в минусовую температуру. Что автоматически осложняет последующий перезапуск установки. Но не забываем, что директор ни хрена не понимает в том, чем руководит, и не удивляемся.

Но если бы беда была только в этом. С 2013 года на «Нафтане» идет «модерниздец». Его смысл был в следующем: на предприятии задумали запустить установку замедленного коксования, которая помогла бы увеличить глубину переработки до 90 процентов, а выход светлых продуктов – не ниже 70 процентов. В настоящее время глубина переработки составляет всего 73%, что является очень низким показателем для современного нефтяного производства.

Стройка в и вправду грандиозная (ее приезжал снимать даже Discovery). Изначально планировалось, что УЗК будет запущена до 2015 года. Однако затем сроки сдачи объекта переносились невероятное количество раз, иногда по паре раз в год: 2016, 2017, 2019, 2020. Потом была середина 2021 года, теперь озвучивается новая дата – конец 2021 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».