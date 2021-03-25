Forbes: Украинские ракеты «Нептун» легко уничтожат российский флот в случае нападения РФ 3 25.03.2021, 10:32

3,986

фото: министерство обороны Украины

Батареи «Нептуна» еще и непотопляемы.

В случае нападения российского Черноморского флота на Украину, «настоящими убийцами» российских кораблей могут стать украинские береговые ракетные системы РК-360МЦ «Нептун». Об этом сообщают обозреватели американского издания Forbes.

15 марта украинский флот получил свою первую новую противокорабельную батарею. Прототип ракетного комплекса «Нептун», который Киевское государственное конструкторское бюро передало в понедельник, свидетельствует о широкомасштабных усилиях по защите украинского побережья от нападения России.

Министр обороны Андрей Таран был под рукой – предположительно в Киеве – чтобы принять систему Нептуна. «Благодаря совместной работе Минобороны и государственных предприятий стало возможным производить оружие нового поколения и увеличивать сдерживающий потенциал и усиливать влияние Украины на море», – сказал Таран .

Помимо «Нептуна», ВМФ также приобретает новые ракетные ударные катера и океанские корветы. Корабли помогут расширить зону действия датчиков на Черное и прилегающее Азовское море. Но береговые противокорабельные батареи могут стать настоящими убийцами в случае, если российский Черноморский флот нанесет новый удар по Украине.

«Наша … задача – включить комплекс« Нептун », ракетные и патрульные катера, а также корветы в единую систему защиты, способную отразить противника с моря», – сказал Таран.

Когда российские войска вторглись на Крымский полуостров Украины в 2014 году, они быстро захватили портовые сооружения ВМС Украины и захватили многие из стареющих кораблей советского образца.

После завершения аннексии Украине остался только один большой военный корабль – 404-футовый фрегат «Гетман Сагайдачный» – плюс несколько десятков меньших лодок. У флота не было никаких шансов противостоять собственному Черноморскому флоту России с его крейсером, эсминцем, пятью фрегатами, семью подводными лодками и двумя десятками патрульных катеров.

Киев запустил экстренную программу по закупке новых судов. Приобретение 20 канонерских лодок класса « Гюрза-М» местного производства – каждая длиной 75 футов и вооруженных двумя 30-миллиметровыми пушками – провалилось в 2018 году, когда российские войска захватили две новые лодки после инцидента в контролируемом Россией Керченском проливе.

В конце концов Москва вернула лодки. Но по состоянию на 2021 год Украина построила всего семь Гюрза-М . Тем временем Киев принял в дар от береговой охраны США два легковооруженных 110-футовых катера.

Приближается больше судов, в том числе катеров, а также американских патрульных катеров Mk.VI. Британская фирма согласилась построить для украинцев восемь 150-футовых ракетных катеров за 1,6 миллиарда долларов в виде займов из Лондона. Министерство обороны Украины также получило лицензию на турецкую разработку 327-футового корвета.

Но все эти суда могут в конечном итоге сыграть в основном вспомогательную роль в любом будущем столкновении с российским флотом. Лодки и корветы помогут обнаруживать цели для мобильных батарей «Нептун», одновременно добавляя собственные, относительно скудные ракетные нагрузки к береговым заграждениям.

Скрытый, управляемый радаром Нептун может поражать корабли на расстоянии до 175 миль, а это означает, что Украина может удерживать со своей территории примерно половину Черного моря.

Неясно, сколько Neptunes Киев планирует приобрести. Но если украинское правительство умно, оно потратит больше на ракеты и меньше на лодки. Батареи «Нептуна» не только способны наносить удары дальше и сильнее, чем любая канонерская лодка, они еще и непотопляемы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».