«Живет в веках!»: известные белорусы поздравляют с Днем Воли 25.03.2021, 10:37

1,292

День Воли в Минске. 25 марта 2018 года. Фото Forum/Reuters

Процесс освобождения нашей страны начался.

Каждый год 25-го марта сердца всех белорусов бьются в унисон: мы хотим жить своей страной, мы хотим жить счастливо, мы свободные люди. Корреспонденты «Белсата» записали поздравления известных публичных лиц ко Дню Воли, который в этом году, как никогда имеет не только исторический, но политический смысл.

Ивонка Сурвило, Старшыня Рады БНР:

Дорогие соотечественники, друзья. От имени Рады БНР приветствую вас с годовщиной этого славного дня, когда наш народ создал после долгой неволи свое первое независимое государство – БНР. Посвящаю мое нынешнее обращение героям, которые вышли после выборов сотнями тысяч на улицы наших городов с бело-красно-белыми флагами, а также белорусам зарубежья, которые их поддержали в их борьбе за правду и достоинство, отобранную предателем на службе соседней империи. Хочу сказать, как я сильно горжусь вами. Три года назад по случаю 100-летия БНР я выразила веру, что вы, молодежь, освободите Беларусь из-под диктатуры, и несмотря на то, что вы терпели 26 лет под ботом коммунистического наследника, ваше невидимое оружие, ваше чувство принадлежности к белорусской земле и ваша генетическая память победят все препятствия на дороге, особенно страх, на который рассчитывал узурпатор, фальсифицируя выборы. Процесс начался. Верю, что издевательство, который режим себе позволяет, быстро даст место светлой, свободной Республике Беларусь. Очень прошу: не тратьте надежды, оставайтесь сплоченными и солидарными под знаком Погони. Ваша солидарность, ваша любовь к своему Отечеству и к ближайшим людям, братьям и сестрам белорусов, победят режим, который уже столько лет издевается над вами. Верю что, как обещает наш гимн: вместе мы возродим жизнь республики своей. Так дай Боже! Жыве Беларусь!

Екатерина Андреева берет комментарий у Нины Багинской. 1 сентября 2020. Фото: ТК / Белсат

Нина Багинская, гражданская активистка:

Свобода – это состояние человека, состояние его жизни, при котором он может проявлять свои человеческие способности. Рабство нужно выкорчевать из наших голов, наших душ, наших сердец. Мы должны быть свободными. Свобода, День Воли, а он будет праздноваться под бело-красно-белыми флагами, – это для нашего общества, я считаю, опасно и самоотверженно. Люди только очень смелые могут выйти, топнуть ногой на эту банду оккупационных структур, чиновников, которые ненавидят наш язык, наш флаг. Люди не должны бояться, должны быть смелее. Но в той ситуации молодежь, родители маленьких детей должны сделать выбор, подумать, чтобы не попасть в эти участки, СИЗО, – может, действительно сидите у себя дома, празднуйте тем, что учите наш язык, защищайте жизнь – и этим самым мы защитим свою нацию. Жыве Беларусь!

День Воли в Минске. 25 марта 2018 года. Фото Forum/Reuters

Владимир Некляев, поэт, кандидат на президентство в 2010 году:

«103-ю годовщину нашей независимой страны мы празднуем снова в оккупации. Только раньше была внешняя оккупация, внешние войска – немецкие и польские стояли на границе, с востока –русские, большевистские. А теперь у нас оккупация внутренними войсками антибелорусскими, антинародными. Той власти, которую мы сегодня имеем и которая не есть ни белорусской, ни народной. Мы забыли, что это началось не сегодня. Как только к власти пришли лукашисты, Лукашенко – что было сделано? Референдум для отмены национальной символики. И заявлено было, что белорусский язык тоже не для белорусов, потому что он и не язык, а язык – это русский. Но сила на нашей стороне, правда на нашей стороне, и будут они на нашей стороне».

Павел Белоус, владелец магазина Symbal.by:

«Свободная страна начинается с свободного человека. И если каждый из нас будет свободен сам, в своих мыслях, стремлениях, мечтах, действиях – будет свободной и страна. Жыве Беларусь!»

Павел Городницкий, музыкант, актер:

«Свобода – это возможность иметь свое мнение, взгляд на жизнь, свою позицию. И возможность эту позицию оглашать».

Диджеи Перемен. Фото: Алиса Гончар / Белсат

Диджеи перемен Кирилл Галанов и Влад Соколовский:

Свобода – это возможность делать выбор, принимать решения. Это когда закон и право регулируют твои действия и действия других людей. И регулируют исключительно с помощью правды. Страшно, что сейчас есть запрос говорить такие базовые вещи вслух. Как будто подобная мысль может быть какой-то интересной, а это –элементарное, базовое и очевидное. А то, что сейчас происходит в Беларуси, – это полувоенный режим. Глупо говорить о каком-то политическом развитии страны и векторе направления, если не закрыты базовые потребности. Если человек не уверен, что вернется домой. 25-го – праздник, это здорово. Но то, о чем я говорю, происходит каждый день. Это не имеет отношения к тому, что «вот, давайте в один день все это поймем и будем говорить». Это то, о чем нужно говорить. Да, это странно, что это нужно говорить, но это очевидные вещи на каждый день.

БЧБ-невеста Инна Зайцева:

Инна Зайцева. Фото: ИА / Белсат

Дорогие белорусы, у меня для вас очень плохая новость в этот очень добрый день. К сожалению, наше диктаторское правительство пошло дальше: нас интегрируют с Россией. Уже налоговым службам представлен «Налоговый кодекс РФ». К сентябрю мы перейдем на российскую систему налогообложения. К зиме возможна полная интеграция с Россией. Мы не можем этого допустить. Мы – гордые потомки Литвинов. За нами – наша нация, и мы обязаны ее спасти. Я призываю вас к следующему решительному шагу – полному экономическому бойкоту. Не покупаем продуктов белорусских производителей, максимально не выплачиваем всего, за что можем не платить. Мы обязаны защитить нашу национальность, наш язык, нашу волю. Мы – свободны, мы – белорусы. Мы обязаны не исчезнуть, обязаны сохранить нашу свободную независимую страну для наших детей. Жыве Беларусь!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».