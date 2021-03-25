Экс-директор разведки США рассказал о наблюдениях за НЛО 3 25.03.2021, 10:46

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Джон Рэтклифф признал, что увиденное «трудно объяснить».

В июне американской общественности будут представлены новые отчеты о наблюдениях за НЛО, в том числе НЛО, которое преодолело звуковой барьер, не создавая звукового удара.

Бывший директор Национальной разведки Джон Рэтклифф сказал, что эти наблюдения «трудно объяснить», сообщает nv.ua.

Рэтклифф, который работал в администрации Трампа, добавил, что надеялся рассекретить отчеты во время своего пребывания в должности, но что они будут опубликованы Пентагоном к 1 июня.

По словам бывшего чиновника, предстоящий отчет Пентагона будет включать в себя больше наблюдений и сообщений об объектах, движущихся, казалось бы, невозможным способом, или о нарушении скорости звука без сопутствующего звукового удара. По его словам, необъяснимые наблюдения происходили по всему миру и включают события, зафиксированные автоматическими датчиками, а не только человеческими глазами.

«Откровенно говоря, наблюдений намного больше, чем было обнародовано ранее. Некоторые из них рассекречены. И когда мы говорим о наблюдениях, мы говорим об объектах, которые были замечены пилотами военно-морского флота или военно-воздушных сил или были обнаружены с помощью спутниковых снимков», — отметил Рэтклифф.

По словам Рэтклиффа, когда идентифицируется неопознанное воздушное явление, аналитики пытаются объяснить это потенциальным погодным изменением или другим природным явлением.

«Но бывают случаи, когда у нас нет хороших объяснений некоторых вещей, которые мы видели», — сказал Рэтклифф.

Отчет и рассекречивание требуются в соответствии с американским Законом о разрешении на разведку на 2021 год.

В то же время, следует признать, что существуют экспериментальные самолеты, которые могут делать такие вещи, как преодоление звукового барьера без огромного «треска» звукового удара. Самолет NASA X-59 Quiet SuperSonic Technology, который находится в стадии строительства, спроектирован так, чтобы летать быстрее звука, не издавая ничего, кроме легкого звукового удара. Неизвестно, есть ли у других правительств подобные секретные технологии.

Добавим, весной 2020 Пентагон официально обнародовал три коротких видео, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты. Ролики сняты с помощью инфракрасной камеры.

Видео было решено опубликовать, чтобы убедить общественность, что кадры, которые были впервые обнародованы еще в 2007 году, являются подлинными.

Военные чиновники ранее уже признали правдивость видео — это произошло еще в сентябре 2019. Они официально публикуют их сейчас, «чтобы прояснить любые заблуждения общественности о том, были ли распространяемые кадры реальными, или есть ли что-то еще с видео», по словам представителя Пентагона Сью Гоф.

«После тщательного анализа департамент установил, что санкционированный выпуск этих несекретных видеороликов не раскрывает каких-либо чувствительных возможностей или систем и не препятствует каким-либо последующим расследованиям военных вторжений в воздушное пространство со стороны неустановленных лиц», — говорится в заявлении Гоф.

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