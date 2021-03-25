Девальвация поднимает долги белорусских флагманов 25.03.2021, 10:50

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фото: tut.by

По размеру долга по-прежнему лидируют предприятия Минска.

К 1 февраля 2021 года долги крупных и средних предприятий по кредитам и займам достигли 97,3 млрд BYN. Это второе наибольшее значение долга за историю замеров. Выше обязательства компаний подскакивали только 1 ноября 2020-го — до 97,5 млрд BYN, сообщает banki24.by

За 5 лет размер кредитно-займового долга флагманов реального сектора возрос на 58,9%. Самый быстрый рост наблюдался в 2020 году: за 12 месяцев задолженность поднялась на 23,8%.

Значительная часть долга по кредитам и займам сформировалась в период так называемой модернизации и сильно валютизирована. Поэтому любая заметная девальвация белорусского рубля делает обслуживание этого долга более сложным.

Если в 2021 году «зайчик» продолжит плавное ослабление к доллару, евро и юаню, новых рекордов по долгам не избежать. Девальвация по типу мартовской или августовской в 2020-м с перехлестом подвинет счетчик долгов выше 100 млрд BYN в эквиваленте.

По размеру долга по-прежнему лидируют предприятия Минска. К 1 февраля их обязательства достигли 21,8 млрд BYN. На втором месте компании из Гродненской области — 20,8 млрд BYN.

В остальных областях обязательства по кредитам и займам составили следующие суммы: Брестская — 5,2 млрд BYN, Витебская — 8,4 млрд BYN, Гомельская — 17,5 млрд BYN, Минская — 16 млрд BYN, Могилевская — 7,6 млрд BYN. Относительно малый размер долга на Брестчине можно связывать с меньшими масштабами модернизации в регионе.

Основной объем обязательств накопила промышленность — 68,1 млрд BYN. С начала 2021 года долги промышленников увеличились на 28,4%.

Почти весь этот рост связан с изменением основного вида деятельности крупной организации. В результате перехода компании из секции «строительство» в секцию «энергетика» долги по кредитам и займам в энергетике выросли в 4,2 раза до 17,6 млрд BYN, а в строительстве упали в 10 раз до 1,4 млрд BYN.

Также в белорусской промышленности существенно увеличились обязательства нефтепереработки (на 26,5% до 3,4 млрд BYN) и металлургии (на 21,4% до 5,5 млрд BYN). Примечательно, что в тот же месяц состоялись операции по господдержке БМЗ в Жлобине.

В сельском хозяйстве долги составили 6,4 млрд BYN, в торговле — 7,5 млрд BYN, на транспорте — 3,8 млрд BYN.

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