Против главы Союза поляков Беларуси Анжелики Борис возбудили уголовное дело 2 25.03.2021, 9:10

фото: фейсбук Анжелики Борис

Силовики пришли к обыском также к Анджею Почобуту и директору польской школы в Волковыске.

Генеральная прокуратура возбудила против Анжелики Борис и «иных лиц» уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба.

Как сообщает прокуратура, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 130 УК Республики Беларусь.

В рамках уголовного дела задержали соучредителя «Польской школы» — 43-летнего брестчанина — и директора Анну Панишеву, которая вернулась в Беларусь после командировки в Польшу. Они проходят по делу как подозреваемые.

Также сегодня утром в Гродно к журналисту и одному из лидеров Союза поляков Беларуси Анджею Почобуту пришла «милиция в балаклавах». Об этом Белорусской ассоциации журналистов рассказала его жена.

Сейчас в квартире Почобута проходит обыск, по некоторой информации, в рамках уголовного дела по ст. 130 УК. В каком статусе находится журналист — пока неясно.

Также пришли домой к директору общественной школы при Союзе поляков в Волковыске Марии Тишковской, сообщает «Белсат».

Напомним, Анжелику Борис задержали 23 марта. 24 марта в суде Ленинского района Гродно было рассмотрено административное дело по факту «нарушения законодательства о массовых мероприятиях». Анжелика Борис получила 15 суток ареста.

На задержание главы Союза поляков отреагировал МИД Польши, который призвал «положить конец преследованиям польского меньшинства».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в среду призвал белорусские власти «спокойно решать свои внутренние проблемы без взятия заложников».

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