AstraZeneca обновила данные об эффективности своей вакцины 25.03.2021, 10:56

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фото: reuters

Никаких проблем с безопасностью, связанных с вакциной, медики не обнаружили.

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca обновила данные об эффективности своей вакцины от COVID-19. По результатам последних исследований она составляет 76%. До этого компания сообщала о 79% эффективности, пишет «Новое время».

Об этом говорится в официальном сообщении компании, обнародованном 25 марта.

«Положительные результаты, которые показали высокий уровень первичного анализа испытания фазы III AZD1222 в США, подтвердили эффективность вакцины, соответствующей предварительно определенному промежуточному анализу, объявленному в понедельник, 22 марта 2021», - говорится в сообщении.

Так, по последним данным вакцина эффективна на 76% в предотвращении симптоматического COVID-19 и на 100% эффективна против тяжелых или критических заболеваний и госпитализаций.

В то же время у участников в возрасте от 65 лет препарат показал 85% эффективности против симптоматического COVID-19.

Всего в исследовании принимали участие более 32 тысяч участников. Появление симптоматических случаев ковида зафиксировано у 190 из них.

Никаких проблем с безопасностью, связанных с вакциной, медики не обнаружили.

В компании ожидают получить разрешение на использование препарата в Управлении продовольствия и медикаментов США (FDA)

Накануне AstraZeneca пообещала обнародовать последнюю информацию об испытаниях своей вакцины после претензий со стороны независимой комиссии в США о предоставлении устаревших данных.

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