Почему День Воли важен для прошлого и настоящего Беларуси 25.03.2021, 11:22

фото: ТАСС

БНР сыграла огромную роль в истории нашей страны.

День Воли - годовщину провозглашения независимости Белорусской народной республики (БНР) - белорусская общественность ежегодно отмечает 25 марта. Официальные власти эту дату не признают, а посвященные ей мероприятия, как правило, сопровождаются массовыми задержаниями. Собеседники DW считают, что, несмотря на недолгое существование БНР в качестве независимого государства, ее значение для новейшей белорусской истории огромно.

Если бы не БНР, Беларусь не стала бы независимой

«Если бы не Белорусская народная республика, большевики не создали бы БССР и в итоге Беларусь не стала бы независимой в 1991 году», - уверена глава Рады БНР Ивонка Сурвилла. Рада - правительство независимой Белорусской народной республики - находится в изгнании с 1919 года. Сегодня в ее состав входят 80 представителей белорусской эмиграции из разных стран. Живущая в Канаде Сурвилла возглавляет Раду почти четверть века - с 1997 года.

«Акт 25 марта 1918 года - это результат столетней борьбы за независимость. С этого дня Беларусь стала фактором европейской политики, отдельной и, по крайней мере, формально независимой единицей на политической карте Европы, а не набором провинций или воеводств в составе других государств», - говорит Ивонка Сурвилла.

Современное белорусское демократическое движение, возникшее в конце 1980-х годов, является естественным продолжением белорусского движения начала ХХ века, считает глава Рады БНР. Именно поэтому день провозглашения независимости Белорусской народной республики стал главным праздником «национально и политически небезразличной части общества».

Запрос на «несоветскую историю»

Историк и публицист Игорь Мельниковx уверен, что демократическая оппозиция в 1990-е годы вполне закономерно обратила свое внимание на дату 25 марта 1918 года. В то время у независимой белорусской интеллигенции был запрос на «несоветскую историю» - в качестве альтернативы дискурсу, культивируемому в период СССР.

«Советской истории было очень много, она ассоциировалась прежде всего или с событиями Второй мировой войны, или с межвоенным периодом, с репрессиями, когда все национальное уничтожалось», - считает Мельников. А история Полоцкого княжества, Великого княжества Литовского была далекой и непонятной, да и в те годы об этом в целом было известно немного.

Игорь Мельников сожалеет, что сегодня белорусы мало знают об истории БНР, о том, что предшествовало ее становлению и что произошло потом. Больше информации об этих событиях, по мнению историка, способствовало бы деполитизации даты 25 марта 1918 года.

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