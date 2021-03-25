Сегодня Байден проведет свою первую пресс-конференцию на посту президента США 25.03.2021, 11:24

Джо Байден

Встреча с журналистами пройдет через 64 дня после инаугурации.

В четверг, 25 марта, Джо Байден проведет свою первую пресс-конференцию на посту президента США, пишет «Новое время».

Как сообщает CNN, встреча с журналистами пройдет через 64 дня после инаугурации. Это самый долгий период за последние 100 лет, предшественники Байдена отвечали на вопросы журналистов максимум в первые 40 дней своего президентства.

В Белом доме объясняли такую задержку тем, что Байден сосредоточен на борьбе с пандемией коронавируса внутри страны.

Ожидается, что на пресс-конференции смогут присутствовать 30 журналистов. Будут звучать вопросы о ситуации с коронавирусом, также могут затронуть темы миграционного кризиса и вывода войск из Афганистана. Байден также планирует объявить о новой цели вакцинации в США.

Пресс-конференция должна пройти в первой половине дня (предположительно около 18:00 по минскому времени).

Отвечая на вопрос журналистов о подготовке Байдена, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пошутила, что он «смотрит на ваши твиты и понимает, что у вас на уме».

«Это возможность для него поговорить с американским народом напрямую через всех вас. Я думаю, что он думает о том, что он хочет сказать, что он хочет донести, где он может предоставить обновления, и с нетерпением ждет возможности пообщаться со свободной прессой», — добавила она.

Инаугурация Джо Байдена состоялась 20 января.

Во время инаугурационной речи президент пообещал «быть президентом для всех американцев», назвал своей задачей объединение США и почтил минутой молчания жертв коронавируса.

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