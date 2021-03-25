Ученые нашли «потерянный мир» в штате Мэриленд 25.03.2021, 11:34

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иллюстрационное фото

Исследователи искали это древнее поселение с 1930-х годов.

После многолетних поисков археологи обнаружили первый форт английских колонистов Сент-Мэри в штате Мэриленд. Поселение было основано в 1634 году.

Исследователи искали форт Сент-Мэри с 1930-х годов. И вот, наконец, археолог-геофизик Тим Хорсли нашел с помощью георадара следы построек старинного форта, сообщает «Вокруг света. Украина».

Согласно историческим хроникам, в конце марта 1634 года более 100 английских колонистов прибыли в эту местность на двух кораблях и основали свое первое поселение Сент-Мэри.

Тим Хорсли обнаружил очертания большого форта размером с футбольное поле, в котором можно различить полукруглый бастион, гарнизонные ямы, складские и жилые помещения. По мнению археологов, часть этих жилищ, вероятно, принадлежала коренному населению: племени Яокомако. Изыскатели считают, что форт был заброшен колонистами в 1690-х годах.

Это – самый ранний колониальный памятник в Мэриленде, отметил археолог Трэвис Парно, куратор отделения археологии музея Historic St. Mary’s City. Он много лет посвятил поискам первого форта, работая в одной связке с Тимом Хорсли.

Исследователи сообщили, что на этой территории они также нашли несколько артефактов, включая наконечник стрелы из кварцита возрастом 4500 лет и спусковой крючок мушкета времен европейских завоеваний.

По сообщению Трэвиса Парно, сегодня команда принялась раскапывать большое здание с подвалом, «полное колониального мусора». И добавил, что «археологи любят мусор».

Исследователи поблагодарили Исторический фонд Мэриленда и Фонд Historic St Mary’s City за финансовую помощь раскопкам.

Благодаря такой поддержке археологи вскоре смогут рассказать о первых поселенцах Северной Америки, а также прольют свет на прошлое коренных народов, которые жили в этом районе задолго до прибытия европейцев.

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