Шпигель, Шпигель, ай-лю-лю Владимир Пастухов

25.03.2021, 11:43

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Владимир Пастухов

Империя намерена нанести ответный удар.

Я пишу эту очень короткую реплику с тяжелым сердцем. Пишу с опозданием, потому что триггером в моем случае стало не само событие (о нем уже все, что нужно и можно написать, написано), а реакция на него. Меня в последнее время часто критикуют за то, что я пессимист. Люди, вы не правы. До этой минуты я был как раз оптимистом. Пессимистом я стал после того, как отравился комментариями под двумя вирусными видео прошедшей недели — с выводом российского губернатора Белозерцева и выносом экс-сенатора Бориса Шпигеля. Воспитание электората с помощью антикоррупционной пропаганды, похоже, дало фантастический результат. Электорат созрел к акциям прямого действия. Если это Россия будущего, то можно мне остаться в прошлом?..

Сбрасывание очередного боярина с кремлевской стены в толпу, тусующуюся у Лобного места, «читалось» как ответный ход Кремля на всю историю с отравлением и арестом Навального давно. На мой взгляд, власть даже несколько подзадержалась с этой традиционной русской забавой. В общем, понятно, почему: шел кастинг на роль главного «козла отпущения». Дело непростое, это тот случай, когда не попасть в номинацию гораздо сложнее, чем попасть.

Конкурс, как всегда, без тендера, выиграл Борис Шпигель. Нет никаких сомнений в том, что именно его с женой выбрали в качестве исполнителей главных ролей. Губернатору Белозерцеву в этом триллере отведена роль актера второго плана. Он идет в качестве гарнира к Шпигелю, а не наоборот. В этом вопросе я солидарен с Юлией Латыниной. Но мотивация в данном случае преимущественно политическая, а не коммерческая, хотя одно другого в современной России никогда не исключало. Именно политической мотивацией объясняется то, что «взяткодатель» в этом деле интересует власть гораздо больше, чем «взяткополучатель».

Очевидно, что с арестом губернатора тянули до того момента, пока Шпигель не совершит роковую, но при этом типичную для предпринимателей из 90-х ошибку, — вернется в Россию. Они верят искренне, что обо всем можно договориться. Пока речь идет о деньгах — да. Но если речь идет о политике — нет. Как правило, их «берут» прямо в аэропорту или по дороге домой.

В чем здесь политический интерес власти? В том, что сегодня народу нужно зрелище покруче, чем губернатор в наручниках. Этого народ уже насмотрелся сполна, не «забирает». Этим хайп, поднятый фильмами Навального, не перебьешь. А вот Шпигель — фигура колоритная: олигарх, еврей, обладающий к тому же гротескной внешностью и манерой поведения. Он годится.

Задним числом понимаешь, что Шпигель был буквально приговорен к этой роли. Конечно, одной политической воли здесь мало, тут надо, чтоб все несчастливые звезды сошлись. Чтоб перешел кому-то дорогу по бизнесу и появился «интересант», который свяжет в тугой узел политические, следственные и коммерческие веревочки. Чтоб натворил много глупостей, включая самую главную — вовремя не уехал (в случае Шпигеля — не вовремя вернулся). Чтоб был фотогеничен в специфическом жанровом смысле этого слова.

Арест Шпигеля может оказаться отнюдь не проходной, а знаковой комбинацией, открывающей новую главу в истории режима. Это что-то вроде «бустера» — второй дозы «улюкаевщины», которая должна усилить стадный иммунитет против «неконструктивной» критики режима. Не исключено, что если со Шпигелем «прокатит», то для власти откроются новые горизонты и она объявит новый сезон охоты на олигархов. Это гораздо более увлекательная забава, чем охота на чиновников средней руки.

Так что в некотором смысле мы все наблюдаем «тестовую» посадку. Отчасти этим объясняется и демонстративная жестокость — арестован реально очень больной человек, у которого мало шансов дождаться суда живым, причем вместе с ненамного более здоровой, чем он сам, женой. Это больше смахивает на показательную казнь. Одним — намек, другим — забава.

Что можно сказать о Шпигеле? Ничего, кроме того, что не делал ничего, чего бы не делали все остальные на этом рынке. С таким же успехом можно хватать сейчас любую семейную пару, занимающуюся производством и продажей лекарств в России. С этой стороны история не вызывает никакого интереса. А вот реакция на нее интересна.

Вот совсем молодые люди снимают на камеру вывод «губера» в наручниках из здания областной администрации. Охотничий азарт, тупые, плоские шутки, радость от того, что тот, кто был сверху, теперь лежит в самом низу, и по нему можно потоптаться. Вот сотни комментов под роликом с видео потерявшего сознание Шпигеля, которого выносят из зала суда.

Ну, в принципе, со времен гладиаторских боев в Колизее чувство юмора у черни сильно не поменялось и душевные качества тоже. И нет, это не был «Спутник и погром», туда я не заходил. Это та самая аудитория, которая годами была главным почитателем роликов Навального. Она составляла и составляет лавинную долю просмотров и оставляет тысячи лайков под всеми антикоррупционными расследованиями. Это аудитория годами жадно впитывала язык вражды и зависти, игнорируя россыпь красивых слов о демократии. Так собака реагирует в большей степени на интонацию, чем на слова. Эта аудитория оказалась неплохо подготовлена, в том числе, самим Навальным.

И вот теперь «Империя» намерена нанести по ней свой ответный удар. Навальный готовил почву для антиолигархического движения, но воспользоваться вложениями в удобрения не успел. Теперь это за него, возможно, сделает сам режим, собрав урожай с чужого электорального поля.

Владимир Пастухов, «МБХ медиа»

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