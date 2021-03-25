Жозеп Боррель: ЕС и США начинают диалог по Китаю 25.03.2021, 11:54

Жозеп Боррель

Фото: European Parliament

Брюссель и Вашингтон согласовали основные моменты сотрудничества на этом направлении.

Брюссель и Вашингтон согласовали старт диалога относительно Китая и ряда связанных с ним проблем и возможностей.

Договоренность была достигнута в ходе встречи верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в среду, 24 марта, передает nv.ua.

«Мы договорились начать диалог между Европейским союзом и США по Китаю в формате форума для обсуждения полного спектра соответствующих проблем и возможностей», - заявил Боррель.

Он добавил, что ЕС и США также договорились продолжать проводить встречи на высоком уровне по «экономическим проблемам, устойчивости, правам человека, безопасности, многостороннему сотрудничеству, а также в сферах конструктивного взаимодействия с Китаем, в частности по проблемам изменения климата».

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