«Лукашенко в отставку!»: белорусы Токио вышли на митинг в честь Дня Воли
- 25.03.2021, 11:59
Акция прошла возле посольства Таракана.
Сегодня белорусы празднуют 103-ю годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики.
Белорусы Японии в честь Дня Воли провели митинг возле посольства Беларуси в Токио.
«Мы требуем прекратить насилие, освободить политзаключенных, Лукашенко в отставку!», — заявили участники акции.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию событий, связанных с празднованием Дня Воли.