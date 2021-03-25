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«Лукашенко в отставку!»: белорусы Токио вышли на митинг в честь Дня Воли

  • 25.03.2021, 11:59
«Лукашенко в отставку!»: белорусы Токио вышли на митинг в честь Дня Воли

Акция прошла возле посольства Таракана.

Сегодня белорусы празднуют 103-ю годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики.

Белорусы Японии в честь Дня Воли провели митинг возле посольства Беларуси в Токио.

«Мы требуем прекратить насилие, освободить политзаключенных, Лукашенко в отставку!», — заявили участники акции.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию событий, связанных с празднованием Дня Воли.

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