Таксист с 4,1 промилле привез пассажира из Могилева в Шклов 5 25.03.2021, 12:02

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Водитель всю дорогу боролся со сном.

В Шклове задержали таксиста, который в состоянии сильного опьянения привез женщину из Могилева в Шклов. «Алкотест» показал 4,1 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе, сообщает ГАИ области.

По данным ГАИ, пассажирке такси вначале казалось, что таксист просто уставший: ему всю дорогу хотелось спать. Поскольку и водитель, и сама пассажирка были в масках, женщина не сразу поняла, что таксист пьян.

Рассчитавшись и выйдя из такси, женщина сразу же позвонила в милицию. Таксиста задержали, когда тот отъезжал от магазина — там он, кстати, купил еще «чекушку».

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