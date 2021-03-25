FAZ: В ЕС нанесли удар по «Северному потоку-1», который может зацепить и вторую ветку 25.03.2021, 12:24

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Весь проект становится невыгодным для российской компании.

Будущее "Северного потока-2" остается неопределенным, учитывая то, что США сопротивляются и угрожают санкциями. Даже если российская государственная компания "Газпром" достроит газопровод, его дальнейшее использование под вопросом.

Вдобавок появились и плохие новости для "Северного потока-1", который соединяет Россию с Германией с 2011 года, - пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (перевод — УНИАН).

Генеральный адвокат Европейского суда справедливости Мануэль Кампос Санчес-Бордона отверг протест Германии против ограничения мощности газопровода, который использует компания Opal. Через него газ из "Северного потока-1" доставляется через территорию ЕС в Чехию. Сейчас его можно использовать лишь на половину пути.

Таким образом, под вопросом стоит доставка 12,5 миллиардов кубометров газа ежегодно. Это значительная часть от мощности "Северного потока-1", который способен перекачивать до 55 миллиардов кубометров. Если Европейский суд справедливости поддержит Генерального адвоката, а это происходит часто, "Северный поток-1" станет менее прибыльным для "Газпрома".

Вместе с тем, решение будет иметь последствия и для скандального "Северного потока-2", через который "Газпром" пытается перекачивать еще 55 миллиардов кубометров газа в Германию. С одной стороны, решение Европейского суда справедливости создаст прецедент для ограничения мощности газопровода запланированного компании Eugal. А именно через него будет происходить дистрибуция российского газа из "Северного потока-2". С другой стороны, решение не позволит Федеральному агентству сетей Германии сделать исключение для "Северного потока-2" из правил ЕС о внутреннем рынке газа.

Эти правила говорят, что третьи стороны должны иметь доступ к газопроводу. А транзитные уплаты должны быть открытой информацией. Газопроводы не могут быть под управлением компаний, которые занимаются поставкой газа.

В 2009 году Федеральное агентство сетей Германии сделало исключение для Opal из этих правил на 22 года. А "Газпрому" разрешили использовать лишь половину мощности "Северного потока-1". В 2016 году, координируя свои действия с Еврокомиссией, ведомство разрешило "Газпрому" использовать полную мощность.

В результате поток газа через ГТС в Украине и Беларуси был сокращен. По этой причине Польша при поддержке Литвы и Латвии подали иск в Европейский суд справедливости против решения агентства Германии. Они утверждали, что их безопасность была под угрозой, а это противоречит принципу солидарности в энергетическом секторе, закрепленному в соглашениях ЕС. Осенью 2019 года суд поддержал это.

Германия подала апелляцию в Европейский суд справедливости. Она утверждала, что энергетическая солидарность - это политический термин, а не юридический критерий, из которого можно выводить права и обязанности. Кампос Санчес-Бордона отверг это утверждение в своем отчете. Энергетическая солидарность ведет к юридическим последствиям. Еврокомиссия должна взвешивать интересы отдельных стран ЕС и организации в целом. Если позиция одной или нескольких стран не были учтены, тогда решение Еврокомиссии не соответствует требованиям.

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