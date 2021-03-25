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В Беларуси начали разливать «Спутник V» в промышленных объемах

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  • 25.03.2021, 12:25
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В Беларуси начали разливать «Спутник V» в промышленных объемах
фото: Reuters

Когда начнется массовая вакцинация?

Минздрав сообщил, что в Беларуси на РУП «Белмедпрепараты» начался промышленный выпуск российской вакцины Спутник V против коронавируса.

Как рассказал генеральный директор РУП «Белмедпрепараты» Сергей Беляев, «данная вакцина может быть использована для проведения вакцинации населения, начиная с последней декады апреля после получения результатов контроля качества. Объем выпуска в дальнейшем составит до 500 тыс. доз препарата ежемесячно».

Минздрав пишет, что в Беларуси Спутник V разливают из полупродукта российской компании АО «Генериум», а «Белые халаты» уточняют, что этот процесс правильнее назвать фасовкой, но соблюдение технологии в этом процессе крайне важно, как его не назови.

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