Нельзя обнулить природу 2 Михаил Макогон

25.03.2021, 12:33

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фото: РИА «Новости»/Global Look Press

Нельзя федеральным законом вновь открутить календарь к октябрю 1952.

Обратите, кстати, внимание насколько быстро свернули методичку о возрастной деменции Джо Байдена.

Очень несложно было предсказать, что это опасное направление скоро замнут. По очень простой причине.

Дело в том, что Владимир Путин не намного моложе Джо Байдена. 10 лет между ними было очень существенно году так в 1957, когда им было по 5 и 15 соответственно.

Они не из разных возрастных страт, оба - довольно пожилые люди, оба уже перешли порог средней продолжительности жизни мужчин в своей стране (66 - для России, 78 - для США).

Джо Байден совсем не годится Владимиру Путину в отцы, между ними не какая-то поколенческая пропасть. Младший брат Джо Байдена 1953 года рождения - на год моложе Путина.

Это просто два старичка послевоенной эпохи и всего через десять Путину будет столько же, сколько Байдену сегодня.

А 10 лет - это очень обозримый срок. Десять лет назад вышел Айфон 4S, помер Стив Джобс, случилась «рокировка», протесты на Болотной и Сахарова, Брейвик расстрелял людей, началась Игра Престолов и шел седьмой сезон Хауса - ничто из этого не древняя история.

Конец 20-х, начало 30-х - это не такое будущее, существованием которого можно пренебречь. Это, вполне себе, среднесрочный горизонт, в полтора раза меньше среднего ипотечного кредита в России, т.е., срок, на который можно планировать и брать обязательства, даже в экономике единичного домохозяйства.

Фундамент таких режимов - иллюзия бесконечности. За статус-кво можно бороться, можно чем-то жертвовать за место в его рамках, только с убеждением что будущее никогда не наступит. Что есть путь избежать перемен. Что один физический человек сможет находиться в центре системы, оставаясь в добром здравии и твердом рассудке, всегда или, по крайней мере, настолько долго, что там уже трава не расти.

«Нет Путина - нет России» - это не пропаганда. Россия Володина, Тимченко, Ротенбергов, Сечина, Кадырова, Шойгу - действительно закончится. Причем, каждый из них больше боится не того, что в президентское кресло на конкурентных выборах сядет условный Алексей Навальный. Но друг друга. Но соседа по министерскому зданию. Но собственного зама.

Эти симпатичные люди и в мирное время, при первой же возможности, поедают ближнего. Какой театр каннибализма откроется откроется с ветром перемен - каждый себе в красках представляет.

Я совершенно убежден, что вот эта неуклюжая поправка «обнуления» вообще не задумывалась в первом плане конституционного плебисцита. Но систему, которая внезапно почуяла то «завтра», которое точно не будет как «сегодня», что оно не за горами - надо было успокоить. Ведь если будущее существует - нельзя все время жертвовать им во имя настоящего. Нельзя идти на что угодно заради начальника, который точно сменится.

Но это не панацея. Можно исправить Конституцию. Нельзя обнулить природу. Нельзя федеральным законом вновь открутить календарь к октябрю 1952.

Путин у власти почти 22 года. Ему скоро 70. Еще столько же, еще 22-х лет и президента России на пути к трехзначной цифре - не будет точно. Нельзя заставить всех тех, кто свое положение, права собственности, состояние, свободу инвестировал в его правление - об этом как-то забыть. И не думать с каждым годом все крепче.

В этой связи, все искрометные шутки, весь шершавый сарказм номенклатурных методичек звучит довольно двусмысленно. Дедушка с красной кнопкой, который уже и на ногах не стоит, уже и альцгеймер сладко жрет его мозги - очень, с какого-то угла, походит на дух будущего рождества

Михаил Макогон

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