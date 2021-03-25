Шарф или табакерка? 2 Борис Соколов, theins.ru

25.03.2021, 12:50

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Проблема сменяемости власти в России на примере Павла I.

Процедура смены власти всегда была больным вопросом в России. После смерти императора или генерального секретаря элита выбирала преемника исходя из собственных интересов. Иногда терпения не хватало, и самодержца меняли силой.

Ровно 220 лет назад произошло убийство Павла I, сильно разозлившего свое окружение. Император разрешил пороть дворян, собирался отправить армию с походом в Индию и в итоге стал жертвой последнего в истории России дворцового переворота.

12/24 марта 1801 года заговорщиками в Михайловском замке в Петербурге был убит император Павел I и на престол вступил его сын Александр, также участвовавший в заговоре. Так случился последний дворцовый переворот в истории царской России. Собственно, в условиях абсолютной монархии существует только два пути смены власти. Первый, так сказать естественный, происходит в случае смерти монарха или, очень редко, его добровольного отречения от престола. Тогда престол занимает наследник, в большинстве случаев – старший сын умершего монарха, который объявляется официальным наследником еще при жизни отца. А второй путь – это путь дворцового переворота, который, как правило, совершается при поддержке всего или части гарнизона столицы.

В некоторых государствах четкий порядок престолонаследия не был законодательно закреплен, что позволяло заговорщикам в случае удачи переворота сажать на престол любого своего претендента из членов монаршей семьи. Россия XVIII века как раз и представляла собой такое государство, поэтому дворцовые перевороты в это время шли один за другим. По иронии судьбы император Павел, ставший последней жертвой дворцового переворота, как раз успел издать закон, четко определявший порядок престолонаследия: трон должен был наследовать старший сын.

Но это изменило только то, что заговорщикам пришлось вовлекать в заговор наследника престола. Без него риск для заговорщиков становился слишком велик. Они слишком хорошо знали, чем закончилось убийство императора Калигулы. Его преемник, император Клавдий, в заговоре не участвовал, поэтому с легким сердцем казнил убийц-преторианцев от имени и с одобрения римского народа. Второй вариант - если наследника престола не удавалось вовлечь в заговор, его убивали вместе с правящим монархом, чтобы расчистить трон для своего кандидата.

В России убили всех свергнутых императоров, только в случае с Иваном VI его смерть была отложена на 22,5 года, до заговора Мировича.

Перевороты и цареубийства в России

1605 год. По приказу Лжедмитрия I убит сын Бориса Годунова 16-летний Федор.

1606 год. Лжедмитрий I свергнут и убит боярами.

1610 год. Василий Шуйский свергнут и пострижен в монахи. Умер в польском плену.

1689 год. Царевна Софья Алексеевна отстранена от регентства и сослана в монастырь.

1741 год. В результате переворота гвардейцев на престол взошла Елизавета Петровна. Годовалый император Иван VI сослан в Холмогоры. Через 22 года убит охраной при попытке подпоручика Мировича освободить его.

1801 год. Император Павел убит группой заговорщиков во главе с графом Петром Паленом.

1881 год. В результате покушения народовольцев убит император Александр II.

1917 год. Николай II отрекся от престола в пользу Великого князя Михаила Александровича, но тот не согласился принять престол без воли Учредительного собрания. 17 июля 1918 года Николай II со своей семьей был расстрелян в Екатеринбурге по приказу советского правительства.

Чем провинился Павел

Случай со свержением императора Павла доказывает, что сам по себе несовершенный порядок наследования не был основной причиной дворцовых переворотов. Очевидно, была какая-то другая, более существенная причина. Вероятно, ее надо искать в позиции тех, кто осуществлял переворот – верхушке дворянства и офицеров гвардейских и иных полков, дислоцированных в столице. За свое короткое царствование – всего 4 года, 4 месяца и 7 дней Павел всех их успел основательно «достать». Сыграли свою роль как непродуманные реформы, так и быстрое возвышение и столь же быстрая опала тех или иных фаворитов. Никто из представителей высшей бюрократии не был уверен в собственном положении, поскольку в любой момент они могли стать жертвой императорского каприза. Павел преследовал благие цели, но не слишком задумывался о политических последствиях своих шагов. Император отменил статью Жалованной грамоты, запрещавшую применять телесные наказания к дворянскому сословию. Теперь дворян можно было пороть за убийство, разбои, пьянство, разврат и служебные нарушения. Это нововведение чрезвычайно не нравилось офицерам гвардейских полков, расположенных в столице, поскольку три последних пункта были среди них достаточно распространены.

Павел лишил дворянство права предоставления коллективных жалоб государю, Сенату и губернаторам областей. Тем самым он еще более ограничил свою связь с дворянством, не имея представления о его повседневных нуждах. Манифестом о трёхдневной барщине Павел запретил помещикам отправление барщины по воскресным дням, праздникам и более трёх дней в неделю. Дворянство это новшество явно не обрадовало, а крестьяне в любом случае никак не могли защитить Павла в случае дворцового переворота. Из государственных запасов стали продавать хлеб, что привело к заметному падению цен на хлеб и, соответственно, доходов помещиков. Командирам было запрещено использовать солдат для работы в своих имениях. Офицеров стали чаще наказывать за казнокрадство и другие провинности. За серьезный промах офицерам грозило разжалование.

Павел стремился поднять дисциплину в армии, резко упавшую в последние годы царствования Екатерины II, и ввел муштру и регулярные учения в мирное время. Эти и другие меры вызывали недовольство дворянства и офицерства, но практически не расширяли поддержки императора среди других сословий. Надо отдать должное Павлу: его военная реформа повысила боеспособность армии, особенно артиллерии и инженерных войск, значительно улучшила положение нижних чинов и помогла России одержать победу в Наполеоновских войнах. Но она нисколько не устранила угрозу дворцового переворота.

«Вахтпарад при императоре Павле I» (А. Н. Бенуа, 1907)

Неодобрение дворянства и купечества вызвало и изменение внешнеполитической ориентации. Павел разорвал союз с Англией, вместе с которой воевал против республиканской Франции, и собирался заключить союз с Наполеоном, только что захватившим власть. В рамках предполагаемой скорой войны с Англией готовился поход русской армии в Индию. Это была чистой воды авантюра. Как показали последующие русские экспедиции в Среднюю Азию, через которую лежал путь в Индию, армия в несколько десятков тысяч человек гарантированно погибла бы от нехватки продовольствия, фуража и, особенно, от жажды. Кроме того, Англия была основным торговым партнером России, и Франция в этом качестве не могла ее заменить. Практически все, что делал Павел, увеличивало число его врагов и не добавляло друзей.

Заговор против Павла сложился в 1800 году. Его возглавил Пётр Пален — петербургский генерал-губернатор и один из ближайших к Павлу сановников. В заговоре участвовали командиры большинства дислоцированных в Петербурге полков. Безоговорочно на стороне Павла был только им же созданный Гатчинский лейб-гвардии полк, а некоторые полки занимали неопределенную позицию. Большинство участников убийства оставили мемуары о перевороте, но никто из них не признался, что лично убивал императора или видел, как убивали, чтобы не попасть под статью о цареубийстве. Так что мы до сих пор не знаем точно, был ли Павел задушен собственным шарфом или погиб от удара табакеркой в висок.

Никто не признался, что лично убивал императора или видел, как убивали

Как это было

Барон Леонтий Беннигсен так описывает последние минуты Павла:

«Князь Зубов оставил меня, и я остался на минуту один с императором, который ограничился тем, что смотрел на меня, не произнося ни одного слова. Мало-помалу вошло несколько офицеров из числа тех, которые следовали за нами. Первыми явились подполковник князь Яшвиль, брат артиллерийского генерала, носящего ту же фамилию, майор Татаринов и несколько других офицеров. Я сказал им: «Оставайтесь, господа, возле императора, который арестован. Не допускайте его выйти из комнаты». Я должен прибавить, что вследствие огромного количества офицеров разных чинов, которые были уволены от службы, я не знал более никого из тех, которых я видел, и что они сами знали меня только по имени. Я вышел тогда, чтобы осмотреть двери, выходившие в другие комнаты, из которых одна между прочим заключала в себе шпаги арестованных офицеров. В эту минуту вошло в комнату огромное количество офицеров. Я узнал после, что император произнес по-русски еще несколько слов: «Арестован! Что это значит: арестован!» Один из офицеров отвечал ему: «Уже четыре года, как следовало с тобой покончить!». На что Павел возразил: «Что же я сделал?» Вот единственные слова, которые он произнес.

Офицеры, число которых еще более увеличилось, так что комната была ими переполнена, схватили его и упали вместе с ним на опрокинувшиеся ширмы. Я думал, что он хотел пробраться между ними, чтобы пройти к двери, и два раза повторил ему: «Оставайтесь спокойны, государь! Дело идет о вашей жизни!»

В этот момент я услышал, что офицер, по фамилии Бибиков, входил с пикетом гвардейцев в приемную, через которую мы проходили. Я иду туда, чтобы объяснить ему его обязанность, на что потребовалось не более нескольких минут. Возвратившись, я увидел императора распростертым на полу. Один из офицеров говорит мне: «С ним покончено»! Я едва поверил этому, не видя никакого следа крови, но вскоре убедился собственными глазами. Несчастный государь лишился жизни таким образом, что этого нельзя было предвидеть, и это случилось наверно вопреки намерению руководителей этой революции, которая, как я уже сказал, была неизбежна. Напротив того, решено было сначала отправить его в крепость и там представить ему акт отречения».

Со слов Константина Полторацкого (тогда подпоручика), который в ночь переворота был в карауле Михайловского дворца и участвовал в заговоре, ворвавшиеся в спальню не застали императора в постели:

«После тщетных поисков они отодвинули от камина экран, и пара ботфортов выдала Павла I. Они вывели его из-за камина, уложили в постель и потребовали подписать отречение от престола. Павел долго не соглашался на это, но наконец, уступил настоятельным требованиям.

Один из заговорщиков поспешил известить об этом Беннигсена, остававшегося в смежной комнате и с подсвечником в руке рассматривавшего картины, развешанные по стенам. Услышав об отречении Павла, Беннигсен снял с себя шарф и отдал сообщнику, сказав: «Мы не дети, чтоб не понимать бедственных последствий, какие будет иметь наше ночное посещение Павла, бедственных для России и для нас. Разве мы можем быть уверены, что Павел не последует примеру Анны Иоанновны?». Этим смертный приговор был решен. После перечисления всего зла, нанесенного России, граф Зубов ударил Павла золотой табакеркой в висок, а шарфом Беннигсена его задушили».

Если верить Полторацкому, Беннигсен руководил процессом убийства императора, а он сам, Полторацкий, непосредственно в убийстве не участвовал. Насчет Беннигсена свидетельство Полторацкого похоже на правду. Барон был старшим начальником среди тех, кто находился в спальне императора, и только он в тот момент мог отдать приказ об убийстве императора, пусть и завуалированный. Пускать же на самотек судьбу императора руководители заговора бы не стали. Но Беннигсену, очевидно, нельзя было признаваться в том, что он был руководителем убийства. Что же касается Полторацкого, то нельзя определенно сказать, принимал ли он участие в убийстве, т. е. наносил ли удары Павлу или душил его. Но то же справедливо и в отношении других заговорщиков. Наверняка не все из 12 офицеров, находившихся в спальне Павла, участвовали в его убийстве, но кто именно убил его, сказать нельзя, так как ни один из них, по понятным причинам, не признался в непосредственном участии. В рассказах заговорщиков расходятся и многие делали: был ли одет император или находился в нижнем белье, оказывал ли сопротивление или нет, соглашался ли на отречение, и т. п.

Английский след?

Широко распространено мнение, что заговор против императора Павла был чуть ли не организован Англией. Лондону, действительно, было выгодно убийство Павла, так как тем самым расстраивался крайне неприятный для Англии русско-французский союз. Однако нет никаких данных, что английский посол в Петербурге Чарльз Уитворт был инициатором заговора. Он был любовником Ольги Жеребцовой, сестры братьев Зубовых, участвовавших в заговоре, но почти за год до убийства Павла, в мае 1800 года, был отозван из Петербурга в связи с ухудшением русско-английских отношений, и в момент переворота находился в Копенгагене.

Через Жеребцову он мог быть осведомлен, в лучшем случае, только о самой ранней стадии заговора, когда все сводилось к разговорам, что неплохо бы свергнуть Павла, но никак не быть инициатором. У заговорщиков были свои причины расправиться с Павлом, и для успеха им требовалась не помощь и одобрение со стороны Англии, а поддержка офицеров гвардейских полков. Слухи же о ведущей роли Англии в заговоре родились от того, что еще в феврале 1800 года Павел требовал отзыва Уитворта:

«Имея давно уже причину быть недовольным поведением кавалера Витворта в теперешних обстоятельствах, когда нужны … мир и согласие, дабы избегнуть неприятных следствий, какия могут произойти от пребывания при моем дворе лживых министров, желаю, дабы кавалер Витворт был отозван…»

Конец дворцовых переворотов

Почему же после смерти Павла новых дворцовых переворотов больше не было? Точнее, была попытка выступления со стороны декабристов, но она выходит за рамки попытки дворцового переворота. Тогда на Сенатской площади люди, будучи сторонниками определенного комплекса социальных и политических идей, пытались заменить одного императора на троне на другого, чтобы от его имени провести намеченную программу реформ. Поэтому восстание декабристов, независимо от его исхода, ближе все-таки не к дворцовому перевороту, а к революции.

И именно революция покончила с монархией в России в 1917 году, но дворцовых переворотов после 1801 года больше не было. Дело в том, что император Александр I учел печальный опыт отца и создал орган, который должен был помочь ему узнать настроения дворянства, в том числе и в армии. Сначала это был Негласный комитет, состоявший из приближенных императора, друживших с ним еще юности: графа Павла Строганова, князь Адама Чарторыйского, графа Виктора Кочубея и графа Николая Новосильцева.

Затем возник Непременный совет из 12 вельмож, который даже мог опротестовывать действия и указы императора. А в 1810 году Непременный совет был преобразован в Государственный совет, просуществовавший до 1917 года. Кроме того, при императоре Николае I в 1826 году было создано Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии – достаточно эффективная политическая полиция. Таким образом, самодержец получил реальные представления о чаяниях правящего класса и по мере возможностей старался их удовлетворить, а это исключало возможность дворцовых переворотов. А начиная с 1860-х годов, после отмены крепостного права, самодержавию приходилось считаться уже с возможностью не дворцовых переворотов, а революций.

Борис Соколов, theins.ru

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